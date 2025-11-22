- 1.G. Russell
- 2.M. Verstappen
- 3.A. Albon
Formula 1, GP Las Vegas: le qualifiche in diretta live dagli Usa
Si torna in pista per assegnare la terzultima pole position della stagione 2025. Russell il migliore dell'ultima sessione di libere, con un Hamilton apparso in palla. Asfalto complicato dopo la pioggia caduta anche prima di Gara 1 della F1 Academy.
Amici di Sky, appassionati di F1, benvenuti o bentornati a Las Vegas! Stanno per cattare le qualifche in Nevada: la diretta in tv è come sempre sul canale 207, qui la cronaca giro dopo giro e il monitor de tempi. Venite in pista con noi!
Cosa sapere prima di andare in pista
- Nome: Las Vegas Strip Circuit
- Curve: 17
- Curve a destra: 6
- Curve a sinistra: 11
- Lunghezza: 6.201 km
- Tracciato inaugurato: 2023
- Giri del GP: 50
CASO (E CAOS) PIASTRI. "McLaren preferisce Norris". Piastri condivide alcune dichiarazioni di Ecclestone in una storia Instagram, scoppia il caso ma non sarebbe stato il pilota McLaren materialmente a farlo ma una delle persone che curano i suoi profili social. Qui la ricostruzione: GUARDA IL VIDEO
I GP del 1981 (Nelson Piquet) e 1982 (Keke Rosberg) furono decisivi per l’assegnazione del titolo ed erano la gara di chiusura della stagione. Il GP del 1981 lo vinse Alan Jones, quello del 1982 vide invece la prima vittoria in carriera di Michele Alboreto. Il GP di Las Vegas dell’anno scorso (’24) è stato di nuovo decisivo, con l’assegnazione del titolo, il quarto, a Verstappen.
Il 'Las Vegas Strip Circuit' nel ‘23 è diventato il 77° circuito nella storia della F1, seguì Miami.
Le qualifiche a mezzanotte nel 2023 furono una prima assoluta.
LA SITUAZIONE. A Las Vegas si riparte con la lotta per il titolo, tutta ancora da scrivere e da vivere. Norris è in testa alla classifica piloti, ma attenzione a Piastri e anche a Verstappen. Qui i distacchi, i punti a disposizione e il calendario della volata finale, quando mancano tre GP e una Sprint Race alla fine della stagione. TUTTO SULLA VOLATA FINALE
METEO. Condizioni meteo da monitorare a Las Vegas, dove la F1 è arrivata per il terzultimo appuntamento del Mondiale 2025. Dopo le precipitazioni che hanno accolto i piloti al loro arrivo al circuito, la pioggia è tornata nelle ore precedenti alla terza e ultima sessione di prove libere e anche prima della prima Gara della F1 Academy. Qui le previsioni per oggi:
- Da parzialmente a prevalentemente nuvoloso con ancora possibilità di rovesci fino a metà pomeriggio. Possibilità di pioggia in diminuzione per le sessioni, soprattutto per le qualifche.
- Vento leggero da nord-ovest.
- Qualifiche: 12°C.
- Massima: 15°C
IL CIRCUITO. Lo "Strip Circuit" è un tracciato cittadino diverso da quello protagonista in Nevada fino al 1982. Per lunghezza è il secondo nel Mondiale, presenta 17 curve e qui vi spieghiamo tutte le sue CARATTERISTICHE.
LE GOMME. Per il terzo anno consecutivo Pirelli porta a Las Vegas le tre mescole più morbide della gamma (C3, C4 e C5). Questa scelta che conferma la necessità di garantire più grip su un tracciato cittadino molto scivoloso nelle ore notturne. SCOPRI TUTTI I DETTAGLI
