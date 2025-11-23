Entrambe le vetture di Norris e Piastri sotto la lente d'ingrandimento della Federazione: i piloti Papaya sono quindi a rischio squalifica per fondo non regolare. Qui il comunicato FIA e i precedenti in cui situazioni del genere hanno portato a squalifica nelle ultime tre stagioni. La F1 torna in Qatar dal 28 al 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

Il GP di Las Vegas potrebbe avere un epilogo a sorpresa e clamoroso. Entrambe le vetture di Norris e Piastri, rispettivamente secondo e quarto al traguardo, sotto la lente d'ingrandimento della Federazione per non conformità del plank. I piloti a rischio squalifica per fondo non regolare: se confermato, questo potrebbe incidere sul finale della stagione, rendendolo più in bilico, e porterebbe Antonelli (quinto) sul podio di Las Vegas. Qui il comunicato FIA e i precedenti in cui situazioni del genere hanno portato a squalifica.