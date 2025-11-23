Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

F1, GP Las Vegas, McLaren a rischio squalifica per non conformità del plank. Le news

cosa succede

Entrambe le vetture di Norris e Piastri sotto la lente d'ingrandimento della Federazione: i piloti Papaya sono quindi a rischio squalifica per fondo non regolare. Qui il comunicato FIA e i precedenti in cui situazioni del genere hanno portato a squalifica nelle ultime tre stagioni. La F1 torna in Qatar dal 28 al 30 novembre: live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP LAS VEGAS: MCLAREN INVESTIGATE, GLI AGGIORNAMENTI LIVE

Il GP di Las Vegas potrebbe avere un epilogo a sorpresa e clamoroso. Entrambe le vetture di Norris e Piastri, rispettivamente secondo e quarto al traguardo, sotto la lente d'ingrandimento della Federazione per non conformità del plank. I piloti a rischio squalifica per fondo non regolare: se confermato, questo potrebbe incidere sul finale della stagione, rendendolo più in bilico, e porterebbe Antonelli (quinto) sul podio di Las Vegas. Qui il comunicato FIA e i precedenti in cui situazioni del genere hanno portato a squalifica.

Tutti i casi di usura del pattino degli ultimi 3 anni sono sfociati in squalifiche:

  • Hamilton / USA 2023

  • Leclerc / USA 2023

  • Hamilton / Cina 2025

  • Hulkenberg / Bahrain 2025

Formula 1: Altre Notizie

Las Vegas, McLaren a rischio squalifica: le news

cosa succede

Entrambe le vetture di Norris e Piastri sotto la lente d'ingrandimento della...

Las Vegas, un'altra notte di F1: GP alle 5 su Sky

guida tv

La F1 in pista per la terzultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio di Las Vegas ed è...

Favolosa Beyoncé, anche lei al GP Las Vegas

VIDEO

L'arrivo della pop star al circuito di Las Vegas: tuta da pilota e in grandissima forma. Qui il...

F1 a Las Vegas, tutte le repliche del GP su Sky

GLI ORARI

Non hai visto la gara di Las Vegas? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di...

Hamilton, maledetti birilli: ne centra un altro

cosa è successo

È successo nelle qualifiche di Las Vegas del 2025, ma a Hamilton era già capitato in passato di...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS