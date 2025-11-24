Le parole di Mick Schumacher e la speranza del suo nuovo team

"Sono lieto di confermare oggi che l'anno prossimo gareggerò nella IndyCar Series con il team Rahal Letterman Lanigan Racing, prendendo parte all'intera stagione", ha dichiarato Schumacher. "Avendo un background sia in F1 che nell'endurance e avendo gareggiato in diverse serie nel corso degli anni, possiedo intuizioni e conoscenze che sono certo contribuiranno a un'ottima collaborazione. RLL mi ha già preparato estremamente bene durante i test e sono sicuro che potremo costruire molto insieme. Sono stato subito entusiasta anche della vettura e del modo americano di concepire il motorsport, che sembra essere più focalizzato sulle corse pure e dirette. È proprio questo l'aspetto che non vedo l'ora di affrontare. E, naturalmente, sono curioso di fare nuove esperienze essendo sempre interessato ad ampliare i miei orizzonti. Per me, oggi inizia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora che la stagione abbia inizio". L’esperienza accumulata da Schumacher servirà anche e soprattutto al Rahal Letterman Lanigan Racing, che negli ultimi tempi ha attraversato momenti difficili. La squadra di Bobby Rahal vede in Mick una figura chiave per tornare a competere ai massimi livelli ed il curriculum di Schumacher non può che fornire gli elementi giusti per rilanciarsi