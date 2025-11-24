Mick Schumacher in Indycar nel 2026: sarà con il team Rahal Letterman Lanigan RacingIndycar Foto: Rahal Letterman Lanigan Racing
Mick Schumacher ha ufficialmente firmato con il Rahal Letterman Lanigan Racing per correre tutta la stagione IndyCar 2026, lasciando il WEC ed Alpine per sposare la sfida a stelle e strisce
Il test svolto a fine settembre a Indianapolis ha sortito gli effetti sperati: da oggi Mick Schumacher è un pilota IndyCar, entrando nel Rahal Letterman Lanigan Racing in luogo di Devlin DeFrancesco in vista della prossima stagione, al via il 1° marzo a St. Petersburg. Il figlio del sette volte Campione del Mondo Formula 1 prende così la via degli Stati Uniti, preparandosi ad affrontare tutte le 17 tappe del calendario, inclusa la 500 Miglia di Indianapolis, al volante della Dallara-Honda numero 47. La tendenza e la predisposizione verso le ruote scoperte hanno prevalso sui prototipi del WEC e, più nello specifico, sull’Alpine, marchio con cui il 26enne tedesco ha corso per due anni nel Mondiale Endurance ottenendo tre podi.
Mick Schumacher, ritorno sulle ruote scoperte
Come anticipato, la sua partecipazione non si limita ai soli circuiti permanenti e cittadini, anzi, comprende tutte le gare della serie, ovali in primis, in cui si ritrova la più grande differenza rispetto alle competizioni europee. Quello di Schumacher è, per certi versi, un ritorno alle origini: formatosi sulle monoposto, il tedesco ha conquistato il titolo F2 nel 2020 vincendo la battaglia con Ilott (attuale pilota PREMA in IndyCar), per poi correre due stagioni in F1 in forze al team Haas, con il sesto posto nel GP d’Austria 2022 come miglior risultato. Dopo un biennio in Hypercar, Schumacher riabbraccia le ruote scoperte, aggiungendosi alla lista di quei giovani piloti che negli ultimi anni hanno scelto la IndyCar ed il motorsport d’oltreoceano, come il pluricampione Alex Palou, Christian Lundgaard, il già citato Ilott, Robert Shwartzman, Marcus Armstrong e molti altri
Le parole di Mick Schumacher e la speranza del suo nuovo team
"Sono lieto di confermare oggi che l'anno prossimo gareggerò nella IndyCar Series con il team Rahal Letterman Lanigan Racing, prendendo parte all'intera stagione", ha dichiarato Schumacher. "Avendo un background sia in F1 che nell'endurance e avendo gareggiato in diverse serie nel corso degli anni, possiedo intuizioni e conoscenze che sono certo contribuiranno a un'ottima collaborazione. RLL mi ha già preparato estremamente bene durante i test e sono sicuro che potremo costruire molto insieme. Sono stato subito entusiasta anche della vettura e del modo americano di concepire il motorsport, che sembra essere più focalizzato sulle corse pure e dirette. È proprio questo l'aspetto che non vedo l'ora di affrontare. E, naturalmente, sono curioso di fare nuove esperienze essendo sempre interessato ad ampliare i miei orizzonti. Per me, oggi inizia un nuovo viaggio. Non vedo l’ora che la stagione abbia inizio". L’esperienza accumulata da Schumacher servirà anche e soprattutto al Rahal Letterman Lanigan Racing, che negli ultimi tempi ha attraversato momenti difficili. La squadra di Bobby Rahal vede in Mick una figura chiave per tornare a competere ai massimi livelli ed il curriculum di Schumacher non può che fornire gli elementi giusti per rilanciarsi