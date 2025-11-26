Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la protagonista

Doriane Pin e le donne in F1: l’ultimo tetto da sfondare

Angelo Carotenuto
©Getty

La ventunenne pilota francese ha vinto il Mondiale della categoria femminile nata nel 2023. È cresciuta nel team jr della Mercedes e il suo successo incrocia un momento di maggiore attenzione alle donne: quel segmento di pubblico è salito fino al 40% e cresce l’interesse del mercato. L’ultima donna in F1 risale ormai al 1992

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ