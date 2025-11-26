Offerte Black Friday
Formula 1, gli orari e dove vedere il GP Qatar in tv

La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio dQatar ed è tutto in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su  NOW. Aggiornamenti continui anche su Sky Sport 24, Skysport.it e i canali social di Sky Sport

In arrivo un nuovo weekend di F1 da non perdere su Sky e in streaming su NOW. Da giovedì 27 a domenica 30 novembre, appuntamento in diretta esclusiva con il Gran Premio del Qatar, ultimo dell’anno con la Sprint e penultimo GP della stagione. La sfida all’ultimo punto che potrebbe già assegnare il titolo sarà tutta da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K a partire da giovedì con la conferenza piloti alle 15.30. Unica sessione di prove libere in programma venerdì alle 14.30, mentre alle 18.30 è già caccia alla pole della Sprint. Sabato pomeriggio intenso, con la gara breve in programma alle 15, mentre alle 19 scattano le qualifiche del GP. Domenica, alle 17, il semaforo verde della gara. Durante il weekend in pista anche la F2.

La nostra squadra per raccontarvi tutta la F1

Telecronaca di Carlo Vanzini, in cabina di commento con Marc Gené. Analisi tecniche con Roberto ChincheroIvan Capelli Matteo Bobbi alla Sky Sport Tech Room. Approfondimenti pre e postgara con Davide Camicioli affiancato per la parte tecnica da Vicky Piria, con i collegamenti in diretta con Mara Sangiorgio, inviata ai box. L’approfondimento postgara è affidato a Race Anatomy, con Fabio Tavelli e i suoi ospiti che analizzeranno le azioni di gara e le parole dei protagonisti.

Le news su Sky Sport24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Tutto il programma del GP Qatar in diretta su Sky

Giovedì 27 novembre

  • Ore 15.30: Conferenza stampa Piloti
  • Ore 19.30: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 28 novembre

  • Ore 12: F2 – Prove Libere
  • Ore 14.15: Paddock Live
  • Ore 14.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 17.05: F2 – Qualifiche
  • Ore 18: Paddock Live
  • Ore 18.30: F1 – Qualifiche Sprint
  • Ore 19.30: Paddock Live
  • Ore 20: Paddock Live Show
  • Ore 20.30: Conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 29 novembre

  • Ore 14.15: Paddock Live
  • Ore 15: F1 - Sprint
  • Ore 16: Paddock Live
  • Ore 17.15: F2 – Sprint Race
  • Ore 18.15: Warm Up
  • Ore 18.30: Paddock Live
  • Ore 19: F1 – Qualifiche
  • Ore 20.15: Paddock Live
  • Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 30 novembre

  • Ore 12.55: F2 – Feature Race
  • Ore 15.30: Paddock Live
  • Ore 17: F1 - Gara
  • Ore 19: Paddock Live
  • Ore 19.30: Debriefing
  • Ore 20: Notebook
  • Ore 20.15: Race Anatomy

