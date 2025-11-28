A Lusail i commissari della Federazione e i piloti hanno discusso sulle linee guida per trovare una revisone anche alla luce della penalzzazione di Piastri in Brasile. All'incontro hanno partecipato anche i tre Commissari Sportivi nominati per la stagione 2026", si legge sul sito ufficiale della FIA NORRIS CAMPIONE IN QATAR SE...

In Qatar, nel giovedì che anticipa l’ultimo weekend del Mondiale, Federazione e piloti di F1 si sono ritrovati per discutere le 'racing guidlines' ovvero le linee guida per capire cosa è possibile fare e cosa in termini di sorpassi e difesa in pista, alla luce dell’ultimo episodio in Brasile con la penalità inflitta ad Oscar Piastri dopo il contatto con Kimi Antonelli. "La FIA ha ospitato la sua terza riunione annuale di revisione con i Presidenti dei Commissari Sportivi di Formula 1 e i piloti. All'incontro hanno partecipato anche i tre Commissari Sportivi nominati per la stagione 2026", si legge sul sito ufficiale della Federazione. Incontri come quello di Lusail, spiega la FIA, "offrono un forum aperto a piloti e commissari per discutere degli standard di guida e delle linee guida sulle penalità, condividere punti di vista e garantire che i regolamenti vengano applicati in modo chiaro e coerente. Consentono inoltre alla Federazione di raccogliere feedback e rivedere le linee guida, ove opportuno".

Linee guida: cosa è consentito e cosa non è consentito in caso di sorpasso o difesa in pista Un punto centrale della discussione sono state le Linee Guida sugli Standard di Guida (DSG), introdotte per la prima volta nel 2022 su richiesta dei piloti per chiarire cosa è consentito e cosa non è consentito in caso di sorpasso o difesa in pista. "Le DSG sono concepite per essere un documento vivo, sono state aggiornate due volte dalla loro introduzione e sono disponibili al pubblico per migliorare la trasparenza e aiutare i nuovi tifosi a comprendere meglio le decisioni degli steward. L'attuale versione specifica per la F1 è stata rivista e concordata con la GPDA", prosegue la nota.

Linee guida e non regole Gli steward hanno ribadito che le DSG sono linee guida, non regolamenti. "Esse spiegano come le regole vengono interpretate nella pratica, con l'obiettivo di garantire parità di condizioni e un processo decisionale coerente. I dati delle ultime tre stagioni mostrano che le DSG hanno contribuito a una maggiore coerenza nelle decisioni degli steward, supportate da analisi dettagliate fornite dai team. Dopo 22 gare e cinque Sprint in questa stagione, che hanno comportato decine di incidenti di gara, la discussione si è concentrata principalmente su un numero limitato di casi di studio, che hanno costituito la base della maggior parte del dibattito". Tra questi: Piastri–Antonelli (Interlagos): sorpasso all'interno

Sainz–Bearman (Monza): sorpasso all'esterno

Sainz–Lawson (Zandvoort): utilizzo del cambio DSG nelle curve a lungo raggio

Norris–Leclerc (Austin): limiti della pista e cosa dovrebbe o non dovrebbe essere considerato un sorpasso

Verstappen–Leclerc (Città del Messico): uscita di pista e guadagno di un vantaggio duraturo

I punti chiave e le preferenze generali espresse dai piloti hanno riguardato diverse aree, tra cui: Una maggiore enfasi sul rispetto delle bandiere gialle e la discussione di potenziali concetti aggiuntivi per migliorare ulteriormente la sicurezza.

Una chiara preferenza per le udienze da tenersi dopo la gara quando i commissari ritengono che non tutti gli elementi rilevanti possano essere disponibili durante la gara.

Un'opinione condivisa secondo cui le linee guida non possono coprire ogni scenario, sottolineando l'importanza di avere un commissario esperto in ogni commissione.

Bandiere blu, comprese potenziali aggiunte ai DSG per chiarire il comportamento previsto dalle vetture doppiate.