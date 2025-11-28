F2: Fornaroli 2° nelle qualifiche, pole a Goethe

Sessione di prove libere che nulla aggiunge e nulla ha tolto al pathos di questo penultimo evento stagionale di Formula 2. Si trattava di mandare in pista i piloti, che da due mesi non giravano, da dopo Baku, e far prendere loro confidenza con il tracciato qatariota in attesa della prima vera sfida del week end, le qualifiche, con la definizione delle griglie di partenza della sprint e della feature race e l’attribuzione dei primi due punti in palio. All’ultimo dei suoi venti giri il leader della classifica, il piacentino Leonardo Fornaroli (invicta) ha sfoderato il terzo miglior tempo consecutivo della mattinata, confermandosi in buone condizioni psicologiche e fisiche e mettendo la sua monoposto davanti a tutti. Una prestazione ripetuta quasi identica nelle qualifiche della serata, nel corso delle quali Fornaroli ha sfoderato una serie di tempi veloci impressionanti che hanno messo in riga quasi tutti gli avversari in pista. Quasi tutti, perché chi non si è mai arreso è stato il tedesco Oliver Goethe (MP), che proprio all’ultima tornata gli ha bruciato il tempo e sottratto la pole position e due punti preziosissimi lungo la strada per la corsa al titolo. Battuto per soli 40 millesimi, Fornaroli si è così dovuto accontentare della seconda piazza che gli darà il diritto di partire in Gara Sprint dalla quinta fila -per effetto dell’inversione delle prime dieci posizioni in qualifica- e in Feature Race dalla prima fila. Male è andata ai suoi avversari diretti in classifica generale: Crawford (Dams) e Browning (Hitech) partiranno in entrambe le gare rispettivamente dalla ottava e nona fila. Inquieta un po’ il decimo tempo di Verschoor (MP), che domani partirà dalla prima fila ed è ancora aritmeticamente in corsa per il successo finale.