Partito dalla 3^ piazza, Verstappen è riuscito a vincere il GP del Qatar grazie alla strategia. L'olandese, infatti, ha sfruttato la Safety Car in pista fermandosi al 7° giro. Decisione che ha fatto la differenza, considerando che le due McLaren non si sono fermate ai box. La F1 torna ad Abu Dhabi la prossima settimana ed è in diretta su Sky e in streaming su NOW

Max Verstappen vince una gara importantissima in Qatar, che gli permette di essere ancora in piena lotta per la sfida Mondiale. A fare la differenza nella gara di Losail è stata la volontà della Red Bull di far rientrare l'olandese ai box al 7° giro, quando c'era una safety car per via del contatto tra Nico Hulkenberg e Pierre Gasly. Scelta che ha permesso a Verstappen di dimezzare il suo tempo di sosta e che ha fatto la differenza in gara, considerando che le due McLaren, invece, sono rimaste in pista. Verstappen conquista il GP del Qatar ed è ora a soli 12 punti dal leader del Mondiale Norris.