Un altro anno da leone: Fornaroli è campione della Formula 2. Trionfo al primo anno, da rookie, come Piastri, Bortoleto, Russell e Leclerc, per citarne alcuni. Come loro ha vinto consecutivamente F3 e F2. Fornaroli era soprannominato 'mister costanza' perché non aveva mai vinto una gara. Quest'anno è stato dominante. Tre pole e quattro successi, tra cui Silverstone, Monza e Spa, luoghi simbolo del motorsport.