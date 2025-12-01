F2, Fornaroli campione 2025: ora sogna di arrivare tra i big della F1CAMPIONE F2
Trionfo al primo anno, da rookie, come Piastri, Bortoleto, Russell e Leclerc, per citarne alcuni. Come loro ha vinto consecutivamente Formula 3 e Formula 2. E ora sogna, a ragione, un posto tra i grandi della Formula 1: l'imminente ingresso nel programma McLaren lo avvicina a questo obiettivo
Un altro anno da leone: Fornaroli è campione della Formula 2. Trionfo al primo anno, da rookie, come Piastri, Bortoleto, Russell e Leclerc, per citarne alcuni. Come loro ha vinto consecutivamente F3 e F2. Fornaroli era soprannominato 'mister costanza' perché non aveva mai vinto una gara. Quest'anno è stato dominante. Tre pole e quattro successi, tra cui Silverstone, Monza e Spa, luoghi simbolo del motorsport.
Fornaroli, una carriera nel motorsport partita 'tardi' e una rapida maturazione
È maturato nel gestire le situazioni ma ha sviluppato anche forza del corpo a corpo. Mosse decise come quelle nelle partenze di Gran Bretagna e Belgio con cui ha vinto le Sprint. Una carriera nel motorsport partita relativamente tardi a 11 anni, quando ha cominciato a girare sui kartodromi vicino alla sua Piacenza. Lui che ha provato tanti altri sport quand'era ragazzino ma niente lo appassionava come la velocità.
E ora Fornaroli sogna (giustamente) di correre con i big della Formula 1
Un successo che acquista ancora più forza se si pensa che Leonardo ha vinto da pilota indipendente. Lui che non è nell'academy di nessun team a differenza dei rivali. Il sogno è chiaramente la Formula 1 e sfidare l’amico di una vita Kimi Antonelli, corso ad abbracciarlo sotto il podio. Il suo imminente ingresso nel programma McLaren lo avvicina, per altri anni da…. Leo-ne.