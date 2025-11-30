Fornaroli campione ma giallo in F2: gara sub iudice, il titolo rimandato all'ultimo GP?
Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 2, ma l'esito di Gara 2 è sub iudice: investigato Lindblad e, qualora venisse penalizzato, Verschoor guadagnerebbe due punti e il titolo sarebbe riaperto e l'assegnazione rinviata ad Abu Dhabi. Gli aggiornamenti
- Vittoria del titolo di Fornaroli sub iudice: investigando Lindblad e qualora fosse penalizzato, Verschoor guadagnerebbe due punti e il titolo sarebbe riaperto e rinviato ad Abu Dhabi. Qui gli aggiornamenti.
- Se prenderà Lindblad penalità, Verschoor otterrà una posizione e andrà a -39 in classifica da Fornaroli.
- Se andasse così, teoricamente Verschhor e Fornaroli potrebbero anche finire pari in campionato ma il primo avrebbe più vittorie.
- In caso di stravolgimento dell'esito di Gara 2 a Losail, a Fornaroli comunque mancherebbe solo l'ufficialità e sarebbe 'virtualmente campione'. Perché se dovesse tutto decidersi ad Abu Dhabi, Verschoor dovrebbe fare la pole, vincere la Sprint, vincere la Feature Race, ottenere il giro veloce in Sprint, il giro veloce nella Feature e contemporaneamente Fornaroli fare zero punti in entrambe le gare. Uno scenario non prorpio agevole per l'olandese di MP Motorsport
- Se fosse confermato, il risultato di Fornaroli sarebbe un altro successo targato Italia, dando continuità al suo trionfo in F3 nel 2024.
- Diamo uno sguardo alla scalata di Leonardo Fornaroli.
- La carriera di Fornaroli inizia a 10 anni, in particolare nei kart. L’italiano arriva terzo nel Campionato Italiano classe X30 Junior nel 2018 e nel 30° Trofeo Andrea Margutti nel 2019.
- Nel 2020 inizia la sua stagione nel Campionato italiano di Formula 4 per il team Iron Lynx. Al termine del suo primo anno, Fornaroli chiude nono nella classifica generale, raggiungendo anche il podio nella terza gara di Monza.
- L’anno successivo, il 2021, Leonardo resta con il team Iron Lynx. Annata nella quale entra molto più in confidenza con la vettura, conquistando a Misano la sua prima vittoria e ben 7 podi. Risultati che gli valgono il quinto posto al termine della stagione.
- Arriva poi l’opportunità targata Formula 3 europea, nella quale Fornaroli chiude ottavo in classifica (primo tra i rookie), con il quarto posto all’Hungaroring come suo miglior risultato stagionale.
- Costanza che gli permette di accordarsi con la scuderia Trident e di debuttare in Formula 3 nel 2023. Il suo primo podio arriva nella gara di Monaco, con il secondo posto alle spalle di Martí. A fine anno, Fornaroli chiude all’undicesimo posto in classifica.
- Nel 2024 resta nel team Trident, ottenendo diversi risultati importanti come il podio nella prima gara della stagione e a Melbourne. Da qui, arriva un altro podio a Barcellona e altri due in Ungheria.
- Nessuna vittoria, ma ancora una volta tanta costanza. Proprio quella che permette al pilota italiano di giocarsi il titolo nel fine settimana di Monza. Fornaroli arriva alla conquista del suo primo titolo, vincendo la Formula 3 e facendo splendere – ancora di più – il tricolore all’interno del motorsport.
- E nel 2025 arriva il debutto in Formula 2, con cui Fornaroli corre per il team Invicta Racing. L'inizio è perfetto con un podio in Australia, mentre la prima vittoria è nella Sprint di Silverstone, seguita dalle altre in Belgio e a Monza. In Ungheria, invece, arriva il successo nella Feature Race. E in Qatar è arrivato il giorno del titolo dopo la Feature Race chiusa al secondo posto