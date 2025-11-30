Offerte Black Friday
Fornaroli campione ma giallo in F2: gara sub iudice, il titolo rimandato all'ultimo GP?

A LOSAIL fotogallery
Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 2, ma l'esito di Gara 2 è sub iudice: investigato Lindblad e, qualora venisse penalizzato, Verschoor guadagnerebbe due punti e il titolo sarebbe riaperto e l'assegnazione rinviata ad Abu Dhabi. Gli aggiornamenti

LA STAGIONE DI FORNAROLI

F2, gara sub iudice: titolo Fornaroli rimandato?

A LOSAIL

Leonardo Fornaroli è il nuovo campione della Formula 2, ma l'esito di Gara 2 è sub iudice:...

Fornaroli da Melbourne al Qatar: il trionfo

FORMULA 2

Fornaroli campione Formula 2! La stagione del pilota italiano del team Invicta era cominciata con...

Norris, è il giorno? GP Qatar LIVE alle 17

La gara di Losail potrebbe decidere il Mondiale piloti e incoronare Lando Norris (McLaren)....

Leclerc 10° e Hamilton 17°: la griglia in Qatar

COSì AL VIA

Sesta pole in carriera e in stagione per Oscar Piastri, che stampa un giro pazzesco e batte il...

Qatar, i 10 piloti eliminati in qualifica

losail

Le qualifiche del sabato hanno determinato lo schieramento di partenza della penultima gara della...

    GP Qatar, match point Norris: LIVE alle 17

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: oggi il Gran Premio del Qatar ed è...

    Fornaroli si avvicina al titolo: 6° nella Sprint

    gp qatar

    Verschoor porta a casa la Sprint Race di Formula 2 del Qatar, vincendo davanti a Durksen e...

    Leclerc a Sainz: "Oggi lo fa a me, domani o a lui"

    IL TEAM RADIO

    Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3...