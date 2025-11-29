Offerte Black Friday
F2, Fornaroli da Melbourne al Qatar: la sua stagione. I RISULTATI

FORMULA 2 fotogallery
14 foto

La stagione del pilota italiano del team Invicata era cominciata con un secondo posto nella Sprint Race di Melbourne. Ora, in Qatar, ha il match point per laurearsi campione della Formula 2. Qui, tappa dopo tappa, tutti i suoi risultati

ALTRE FOTOGALLERY

Video in evidenza

    Formula 1: Ultime Notizie

    Leclerc a Sainz: "Oggi lo fa a me, domani o a lui"

    IL TEAM RADIO

    Un momento di frustrazione è la spiegazione per il team radio del pilota Ferrari che, nel Q3...

    GP Qatar, oggi Sprint e qualifiche LIVE su Sky

    guida tv

    La F1 in pista per la penultima gara della stagione 2025: c'è il Gran Premio del Qatar ed è tutto...

    Leclerc: "Peccato, c'era il potenziale da Top-5"

    ferrari

    Charles Leclerc scatterà dalla 9^ posizione nella Sprint di sabato in Qatar: "C'era il potenziale...