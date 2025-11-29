F2, Fornaroli da Melbourne al Qatar: la sua stagione. I RISULTATI
- L'avventura di Leonardo Fornaroli in Formula 2 era cominciata lo scorso 15 marzo con l'ottima prestazione nella Sprint Race di Melbourne, dove aveva centrato il secondo posto. Ora, in Qatar, ha il match point per laurearsi campione 2025. Qui tutti i suoi risultati.
- Qualifiche: 10°
- Sprint Race: 2°
- Feature Race: cancellata
- Qualifiche: 1°
- Sprint Race: 3°
- Feature Race: 8°
- Qualifiche: 3°
- Sprint Race: 7°
- Feature Race: 4°
- Qualifiche: 4°
- Sprint Race: 7°
- Feature Race: 5°
- Qualifiche: 2° (gruppo B)
- Sprint Race: 7°
- Feature Race: 2°
- Qualifiche: 10°
- Sprint Race: 7°
- Feature Race: ritiro
- Qualifiche: 1°
- Sprint Race: ritiro
- Feature Race: 2°
- Qualifiche: 10°
- Sprint Race: 1°
- Feature Race: 6°
- Qualifiche: 7°
- Sprint Race: 1°
- Feature Race: 5°
- Qualifiche: 12°
- Sprint Race: 5°
- Feature Race: 1°
- Qualifiche: 8°
- Sprint Race: 1°
- Feature Race: 22°
- Qualifiche: 2°
- Sprint Race: 5°
- Feature Race: 5°
- Qualifiche: 1°
- Sprint Race: ?
- Feature Race: ?