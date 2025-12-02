McLaren, Fornaroli entra nel programma di sviluppo

Il ruolo di Fornaroli nel programma di sviluppo piloti

Fornaroli segue la scia di due piloti resi grandi dal McLaren Driver Development Programme: proprio come Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto, l'italiano è riuscito nell'impresa di trionfare in F3 e in F2 in due stagioni consecutive. Questi risultati hanno convinto la McLaren a puntare su di lui, affidandogli un ruolo di "testing e sviluppo insieme alla squadra di F1", come riportato dalla scuderia nel comunicato ufficiale. Fornaroli ha detto: "Sono molto orgoglioso di entrare nel programma della McLaren dopo un altro anno di successo in pista. Sono grato alla McLaren per l'opportunità e non vedo l'ora di iniziare e di lavorare a stretto contatto con il team".