McLaren, Fornaroli entra nel programma di sviluppo

Dopo la vittoria nel campionato di F2, Leonardo Fornaroli entrerà a far parte del McLaren Driver Development Programme, come annunciato dalla stessa scuderia inglese: insieme a lui, si uniscono al programma di sviluppo anche Richard Verschoor e Cristian Costoya
Dopo la vittoria nel campionato di Formula 2 arrivata in Qatar, Leonardo Fornaroli festeggia il successo entrando a far parte del McLaren Driver Development Programme, il programma di sviluppo della squadra di Woking. Lo ha annuncia la stessa scuderia tramite un comunicato, in cui si rende noto che, oltre a Fornaroli, si uniranno al programma di sviluppo piloti anche l'olandese Richard Verschoor e lo spagnolo Christian Costoya, campione del FIA Karting European Championship nel 2025.
Il ruolo di Fornaroli nel programma di sviluppo piloti
Fornaroli segue la scia di due piloti resi grandi dal McLaren Driver Development Programme: proprio come Oscar Piastri e Gabriel Bortoleto, l'italiano è riuscito nell'impresa di trionfare in F3 e in F2 in due stagioni consecutive. Questi risultati hanno convinto la McLaren a puntare su di lui, affidandogli un ruolo di "testing e sviluppo insieme alla squadra di F1", come riportato dalla scuderia nel comunicato ufficiale. Fornaroli ha detto: "Sono molto orgoglioso di entrare nel programma della McLaren dopo un altro anno di successo in pista. Sono grato alla McLaren per l'opportunità e non vedo l'ora di iniziare e di lavorare a stretto contatto con il team".
I nuovi compagni di Fornaroli in McLaren
Insieme al pilota italiano, entrano nel Driver Development Programme anche Richard Verschoor, 24enne olandese attualmente terzo nel campionato di F2, a quota 170 punti prima dell'ultimo appuntamento di Abu Dhabi, che sarà trasmesso in diretta su Sky e in streaming su NOW. Decisamente più giovane è Christian Costoya, 15enne spagnolo diventato campione europeo di karting nell'ultima stagione e pronto a unire le sue forze con la McLaren per sviluppare le auto che prenderanno parte ai campionati di F1, Indycar e WEC.