Il team principal della Ferrari verso il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a Shanghai: "Sarà una sfida diversa sotto tanti punti di vista, è un fine settimana con la Sprint, quindi con meno libere, e questo rende importante la preparazione fatta al simulatore. Tanto lavoro da fare, ma arriviamo da Melbourne dove abbiamo avuto segnali incoraggianti". Il GP Cina è live su Sky e in streaming su NOW COME SEGUIRE IL GP DELLA CINA DI F1 SU SKY

"Il Gran Premio di Cina arriva subito dopo Melbourne e rappresenta una sfida diversa sotto molti punti di vista. È un weekend Sprint, quindi avremo pochissimo tempo in pista per lavorare sulle vetture, e questo renderà ancora più importante la preparazione fatta a Maranello e al simulatore". Così Fred Vasseur, team principal della Ferrari, alla vigilia del secondo appuntamento del Mondiale di Formul 1 in Cina

Vasseur: "In Australia segnali incoraggianti" §"Siamo solo all’inizio di questa nuova era della Formula 1 - prosegue l'ingegnere francese - le vetture 2026 sono molto diverse da quelle che abbiamo conosciuto negli ultimi anni e ogni sessione ci permette di imparare qualcosa di nuovo su come gestirle, sia dal punto di vista dell’assetto sia da quello dell’energia. In Australia abbiamo visto segnali incoraggianti, ma sappiamo che il livello è molto alto e che c’è ancora tanto lavoro da fare".