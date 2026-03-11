Offerte Sky
Hamilton, un anno fa vittoria Sprint e poi una squalifica. Ma ora tutto sembra divero

GP CINA
Mara Sangiorgio

Un anno fa il punto più alto ma al contempo più basso dell'avventura di Hamilton in Ferrari: la vittoria nella Sprint in Ferrar e, a distanza di poche ore, la doppia squalifica Ferrari. Ma adesso la sesazione è che tutto possa essere molto diverso da allora. Tutto il fine settimana è live su Sky e in streaming su NOW

COME SEGUIRE IL GP DELLA CINA DI F1 SU SKY

E’ passato un anno dal punto più alto ma anche più basso della storia tra Lewis Hamilton e la Ferrari. Poche ore dopo aver vissuto un sabato a dir poco esaltante con la vittoria della prima Sprint del 2025, dopo essere scattato persino dalla pole, il sette volte campione del mondo si scontrò con una realtà ben più amara: dopo la gara infatti sia la sua monoposto che quella del suo compagno furono squalificate, ma soprattutto la sua neo squadra, alla seconda gara della stagione, aveva già realizzato che la Rossa aveva dei limiti importanti d'assetto.

Da un inizio anno e un fine settimana iniziati con bel altre speranze, il 2025 di Hamilton con la Ferrari si è trasformato poi quasi in incubo di problemi, errori e contesto. Il britannico è arrivato a non avere più fiducia non solo del suo mezzo ma anche di sé stesso e in parte di chi lo circondava.

In Australia non è riuscito a salire sul podio per poco, ma passo gara e umore a tratti sono stati migliori di quelli del suo scomodo compagno di squadra Leclerc. Accantonate le monoposto a effetto suolo che non gli sono mai piaciute, la SF-26 si è dimostrata fin da subito più prevedibile e gestibile, macchina in cui c’è parte anche del suo DNA e si è visto. Il punto di riferimento resta la Mercedes, ma qui sarà in parte diverso e sicuramente è già diverso lui.

