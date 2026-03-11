Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, ancora Wolff contro Horner: Toto vorrebbe la quota Alpine a cui puntava l'ex Red Bull

DALL'INGHILTERRA

Il team principal della Mercedes, secondo quanto riportato dal The Telegraph, starebbe pensando di rilevare il 24% di Alpine che attualmente è di Otro Capital. Ma si tratta della stessa quota a cui è interessato Christian Horner, ex Red Bull e storico rivale di Wolff. La F1 è in Cina: weekend live su Sky e in streaming su NOW

COME SEGUIRE IL GP DELLA CINA DI F1 SU SKY

"Toto Wolff propone di acquistare una quota di Alpine, rinnovando la battaglia per Christian Horner", così il The Telegraph ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il team principal della Mercedes punterebbe al 24% delle quote del team francese. E se così fosse, si aprirebbe un nuovo fronte della rivalità con Horner. Sì, perché l'ex Red Bull - libero di tornare in Formula 1 da maggio dopo la rottura e il licenziamento a Milton Keynes - è interessato alla stessa quota che attualmente è in possesso di Otro Capital. In sterline, parliamo di una cifra pari a 448. 

Alpine e i motori Mercedes

Alpine sarà motorizzata Mercedes fino al 2030. Questa, a bene guardare, è una buona base di partenza per l'ipotesi dell’acquisizione del 24% della squadra francese. Un'operazione che darebbe un senso di continuità e taglierebbe fuori Horner da questo nuovo capitolo della 'sfida' con Wolff.

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Vasseur: "Melbourne segnali positivi, in Cina...."

FERRARI

Il team principal della Ferrari verso il secondo appuntamento del Mondiale di Formula 1 a...

Hamilton, un anno fa la 'folle' Cina. Ma ora...

Mara Sangiorgio

Rally in Kenya, IndyCar al GP Arlington: su Sky!

GUIDA TV

Terzo appuntamento con la Formula 1 nel weekend, ma ci saranno altri due grandi eventi da non...

GP Cina domenica alle 8. E sabato la Sprint!

GUIDA TV

Da Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su...

Mercedes: "Meccanici fantastici con Antonelli"

F1

Con un video sui propri account social, la Mercedes, nella figura di Simone Resta, ha tracciato...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS