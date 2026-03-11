Il team principal della Mercedes, secondo quanto riportato dal The Telegraph, starebbe pensando di rilevare il 24% di Alpine che attualmente è di Otro Capital. Ma si tratta della stessa quota a cui è interessato Christian Horner, ex Red Bull e storico rivale di Wolff. La F1 è in Cina: weekend live su Sky e in streaming su NOW

"Toto Wolff propone di acquistare una quota di Alpine, rinnovando la battaglia per Christian Horner", così il The Telegraph ha lanciato l'indiscrezione secondo la quale il team principal della Mercedes punterebbe al 24% delle quote del team francese. E se così fosse, si aprirebbe un nuovo fronte della rivalità con Horner. Sì, perché l'ex Red Bull - libero di tornare in Formula 1 da maggio dopo la rottura e il licenziamento a Milton Keynes - è interessato alla stessa quota che attualmente è in possesso di Otro Capital. In sterline, parliamo di una cifra pari a 448.