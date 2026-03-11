Offerte Sky
Il Mondiale Rally in Kenya, IndyCar al GP Arlington: il programma e gli orari

GUIDA TV
FOTO da @OfficialWRC - X

Terzo appuntamento con la Formula 1 nel weekend, ma ci saranno altri due grandi eventi da non perdere per il motorsport: il Safari Rally Kenya, terza tappa del WRC, e il Grand Prix di Arlington per l'IndyCar: tutto live su Sky e in streaming su NOW

COME SEGUIRE IL GP DELLA CINA DI F1 SU SKY

Non solo Formula 1 nel prossimo weekend di Sky: fari puntati infatti anche sulla terza tappa del World Rally Championship, che cambia continente per il Safari Rally Kenya, da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport Arena e Sky Sport Max. Prima TV Stage giovedì alle 14, mentre bisognerà attendere le 7.30 di sabato per la seconda TV stage e le 14 per la terza. Domenica la giornata conclusiva, con quarta TV stage alle 7.30 e la powerstage conclusiva alle 11.

IndyCar, arriva il Grand Prix di Arlington

Lo show dei motori continua anche domenica sera con il terzo appuntamento stagionale dell’NTT Indycar Series. Alle 18 in diretta su Sky Sport F1 il Grand Prix di Arlington, la gara che si snoderà tra le vie della cittadina texana.

Tutti gli aggiornamenti e gli approfondimenti su Sky Sport24 e Skysport.it

Per tutto il weekend continui aggiornamenti anche sul canale all news Sky Sport 24, su SkySport.it e sui canali social di Sky Sport con i risultati, gli highlights e tutti gli approfondimenti del fine settimana.

Safari Rally Kenya in diretta su Sky

Giovedì 12 marzo

  • Ore 14: TV Stage 1 (Sky Sport Uno e Sky Spot Arena)

Sabato 14 marzo

  • Ore 7.30: TV Stage 2 (Sky Sport Arena)
  • Ore 14: TV Stage 3 (Sky Sport Max)

Domenica 15 marzo

  • Ore 7.30: TV Stage 4 (Sky Sport Arena)
  • Ore 11: Powerstage (Sky Sport Arena)

 

IndyCar, il Grand Prix di Arlington live su Sky

Domenica 15 marzo

  • Ore 18: Grand Prix of Arlington

