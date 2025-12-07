Formula 1 2025, classifica piloti e costruttori finali dopo il GP Abu Dhabi
Lando Norris conquista il Mondiale 2025 con soli due punti di vantaggio su Max Verstappen. Decisivo il 3° posto nel GP di Abu Dhabi. McLaren che fa così doppietta dopo il titolo Costruttori. Ecco la classifica finale del campionato 2025. La F1 torna nel 2026: tutto live su Sky e in streaming su NOW
GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS
- Lando Norris è il nuovo campione del mondo di Formula 1 2025. Il britannico chiude al 3° posto il GP di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del Mondiale e conquista così il titolo per la prima volta in carriera.
- La McLaren torna a vincere il Mondiale piloti dopo 17 anni.
- Non basta la vittoria a Yas Marina per Verstappen, che cede lo scettro per soli 2 punti
- Ecco le classifiche finali del Mondiale 2025
- McLaren 833 punti
- Mercedes 469
- Red Bull 451
- Ferrari 398
- Williams 137
- RB 92
- Aston Martin 88
- Haas 81
- Kick Sauber 69
- Alpine 22