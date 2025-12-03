Offerte Sky
F1, il calendario delle presentazioni dei team per il Mondiale 2026

LE DATE fotogallery
4 foto

Il Mondiale deve ancora incoronare il suo re, ma la F1 corre già verso il prossimo campionato: ci sono le prime date ufficiali delle presentazioni dei team. Red Bull e Racing Bulls alzeranno il sipario sulla nuova stagione il prossimo 15 gennaio negli Stati Uniti. Qui il calendario. Intanto, ad Abu Dhabi si corre il GP decisivo del 2025: live su Sky e in streaming su NOW

CLASSIFICA - COMBINAZIONI PER IL TITOLO

