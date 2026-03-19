Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, Adrian Newey lascerà l'incarico di team principal di Aston Martin (restando però come ingegnere). Al suo posto Jonathan Wheatley, che non sarà più team principal di Audi. Il Mondiale torna il 29 marzo in Giappone: live su Sky e in streaming su NOW

Una notizia completamente inaspettata, soprattutto se consideriamo che sono passate solo due gare da inizio anno. Secondo quanto riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, Adrian Newey lascerà il ruolo di team principal dell'Aston Martin per dedicarsi solo sugli aspetti tecnici . A prendere il suo posto (ancora più a sorpresa) sarà Jonathan Wheatley , attuale team principal di Audi. Il britannico, dunque, si appresta a lasciare la scuderia tedesca dopo aver iniziato a ricoprire il ruolo di team principal dallo scorso aprile (quando c'era ancora Sauber). Per Wheatley si tratterà di un ritorno in Inghilterra, avendo lavorato in Red Bull per ben vent'anni. Sempre in base a quanto scritto da Roberto Chinchero, non si conosce ancora da quando Wheatley potrà ricoprire il ruolo di team principal Aston Martin, considerando gli eventuali vincoli del contratto Audi . Newey, che come detto resterà in Aston Martin come ingegnere, si prepara a chiudere la sua esperienza da team principal dopo solo quattro mesi, caratterizzati da un inizio di stagione complicatissimo: il team di Silverstone è infatti a quota zero punti nella classifica costruttori.

Chi è Wheatley

Britannico classe 1967, Wheatley è approdato nel 2006 nel box Red Bull e ha ricoperto un ruolo fondamentale negli ultimi anni. Ha iniziato la sua carriera in Formula 1 alla Benetton come meccanico all'inizio degli anni '90, per poi diventare nel 2001 capo meccanico della squadra corse. In Red Bull ha ricoperto ogni tipo di ruolo: meccanico, capo meccanico, team manager fino a quello di direttore sportivo (ultimo incarico svolto in quel di Milton Keynes).