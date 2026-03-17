Montezemolo: "Kimi mi ha emozionato, ma mi ha dato fastidio vederlo in Mercedes"

Luca Cordero di Montezemolo è stato per anni l'Italia in Formula 1, da presidente della Ferrari. Ora che il nostro Paese è tornato a vincere con Kimi Antonelli, l'imprenditore bolognese ha commentato il successo del suo concittadino in un'intervista al Corriere della Sera. "La sua vittoria mi ha emozionato, è un ragazzo di 19 anni in continuo miglioramento. Aveva avuto problemi nelle partenze, eppure non si è perso d’animo: è andato in testa e ha condotto senza incertezze, rischiando solo alla fine. Ha dimostrato maturità e freddezza, non tipiche di un italiano e soprattutto non di uno della sua età. Ha i piedi per terra, spero resti sempre così, le premesse ci sono tutte. Però mi ha dato un po' "fastidio" vederlo su una Mercedes. Lo avrei preferito in Ferrari, ma prendere uno come lui e metterlo subito in Ferrari avrebbe voluto dire distruggerlo: avrebbe avuto una pressione gigantesca. Gli suggerirei di continuare a migliorare, perché, con tutto il rispetto, è stato perfetto su una macchina nettamente superiore. Ne ho visti diversi di piloti che si credevano fenomeni dopo pochi Gp. Ma Kimi è diverso".