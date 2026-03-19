Se pensate di aver letto e visto tutto, ma proprio tutto, sulla vittoria di Kimi Antonelli in Cina, abbiamo un messaggio per voi: non è così. C’è un dettaglio di cui nessuno vi ha parlato, che nessuno ha spiegato e che sembra piccolo, ma che racconta tanto su “chi” sia Kimi. Lo ha rivelato Roberto Chinchero su motorsport.com

Avete presente il momento esatto in cui la Mercedes numero 12 taglia il traguardo a Shanghai, riportando un pilota italiano sul gradino più alto del podio dopo 20 anni? Avrete sicuramente notato il gesto di Antonelli, quel pollice che si alza a salutare squadra, pubblico e tifosi . Dietro quel pollice c’è una storia, e la racconta in prima persona uno dei protagonisti, il nostro Roberto Chinchero su motorsport.com.

"Come Jim Clark nel '67"

La scena si svolge in un ristorante emiliano di Melbourne. A tavola, insieme a Colapinto e ad alcuni amici argentini anche Kimi Antonelli, decisamente affamato. Si parla di presente, futuro, di storia dei motori e di grandi vittorie. Chinchero racconta che a metà strada tra sfida e provocazione, propone a Kimi: ‘se vinci una delle prime due gare devi festeggiare come Jim Clark nel ‘67’. Kimi chiede di cosa si tratta, e salta fuori la storica foto del passaggio sul traguardo nel Gran Premio degli Stati Uniti 1967. Sul circuito di Watkins Glen, Clark mostrò il pollice al pubblico, un’immagine diventata storica che lo ritrae al volante della sua Lotus 49. La risposta di Antonelli è perentoria: ‘OK, mi piace, se vinco una delle prime due gare lo farò’. In Cina vittoria, pollice alzato e promessa mantenuta. ‘Hai visto? Pensavi che mi sarei scordato, vero?’, dice sornione Antonelli a Chinchero dopo la gara. ‘Sono stato di parola, e ora possiamo dirlo… è stato beneagurante’”.

Fin qui il racconto, firmato da Roberto Chinchero, di questo piccolo segreto svelato a vittoria avvenuta. A noi non resta che augurarci una lunga serie di pranzi Antonelli-Chinchero-Colapinto e, nel menù, altri gesti iconici della gloriosa storia dei motori per accompagnare tante vittorie di Kimi.