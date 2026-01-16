La Red Bull si presenta per il Mondiale di F1 2026: i piloti Verstappen e HadjarI PROFILI
Introduzione
Il quattro volte campione del mondo Max Verstappen da quest'anno ha un nuovo compagno di squadra: Isack Hadjar. Carriera, statistiche e tutto quello che c'è da sapere sulla line-up di Milton Keynes. Tutto il Mondiale è in diretta su Sky e in streaming su NOW
Quello che devi sapere
MAX VERSTAPPEN
- Nome: Max Emilian Verstappen
- Nazionalità: olandese con cittadinanza belga
- Data di nascita: 30 settembre 1997
LA CARRIERA DI VERSTAPPEN
- Nel 2005, a 8 anni, è già un campione dei kart: scala rapidamente tutte le categorie e nel 2014 viene scelto come nuovo membro della Red Bull Junior Team, impiegato - non ancora 18enne - nelle prove libere dei GP di Giappone, Stati Uniti e Brasile, dove dimostra di essere pronto per il grande salto.
- Nel 2015 viene promosso a pilota della Toro Rosso, al fianco di Carlos Sainz jr, diventando il più giovane di sempre a esordire in Formula 1 nel Gran Premio d'Australia e il più giovane a punti nella successiva gara in Malesia. Chiude 12° in classifica, con 49 punti.
- Nel maggio del 2016 - dopo 4 gare ancora alla Toro Rosso - viene 'catapultato' nella Red Bull Racing (al posto di Daniil Kvjat) e all'esordio con la squadra austriaca ottiene il 4º posto in qualifica e trionfa nel GP di Spagna, diventando a 18 anni, 7 mesi e 15 giorni il più giovane pilota ad aver vinto una corsa del campionato del mondo di Formula 1. Max conquista altri 6 podi e conclude in 5^ posizione con 204 punti.
- Malesia 2017. Nella stagione successiva, il 1° ottobre sul circuito di Sepang, in Malesia, arriva il secondo trionfo di Max, davanti a Lewis Hamilton e al compagno in Red Bull - e amico - Daniel Ricciardo, al suo fianco fino al 2018.
- Luglio 2017. Finalmente arriva anche il successo nel GP più sentito per il suo team, a Spielberg: il 1° luglio Max vince sul circuito austriaco davanti alle Ferrari di Vettel e Raikkonen.
- Campione del mondo nel 2021, 2022, 2023, 2024
- TUTTI I RECORD DI VERSTAPPEN
ISACK HADJAR
- Nome: Isack Alexandre Hadjar
- Nazionalità: francese di origine algerina
- Data di nascita: 28 settembre 2004
LA CARRIERA DI HADJAR
- Nel 2019 partecipa al Campionato francese di Formula 4.
- Nel 2020 ha debuttato nella stessa categoria ma negli Emirati Arabi e proseguendo nella formula francese (terzo)
- Nel 2021 ha partecipato ai primi tre round della Formula 3 asiatica (team Evans GP); gareggia anche nella Formula 3 europea regionale (R-ace GP). Conquista il suo primo podio con un terzo posto a Barcellona.
- Nel 2022, ha preso parte alla Formula Regional Asia (Hitech Grand Prix), poi l'esordio in Formula 3 (l'anno prima aveva partecipato ai test collettivi).
- Nel 2022, a gennaio, la conferma del team Hitech per la stagione.
- Nel 2023 resta con Hitech Grand Prix ma sale in Formula 2. E' l'anno in cui ha corso anche il GP di Macao (in questo caso tornando a guidare una Formula 3).
- Nel 2024 altro campionato in Formula 2 ma con Campos Racing
- Nel 2025 in F1 con la Racing Bulls: chiude la sua prima stagione in F1 12esimo con 51 punti
- Nel 2026 titolare in Red Bull con Max Verstappen
