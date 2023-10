La Sprint del Qatar ha chiuso la partita Mondiale 2023: Max Verstappen è campione per la terza volta (consecutiva) nella sua carriera. Una stagione che finora gli ha portato 13 vittorie nei GP e due nelle gare Sprint. Record su record, questa è sempre più l'era di Super Max. Domani il Gran Premio alle 19 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT