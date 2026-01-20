Il responsabile del progetto Audi F1: "La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". E il team principal Wheatley: "Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di grande talento in tutte le nostre strutture". Il campionato scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW

"La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". Sono le parole di Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, nella serata in cui la casa tedesca ha presdentato la squadra e svelato la livrea della monopsoto R26. "Abbiamo trascorso gli ultimi anni costruendo meticolosamente non solo una power unit a Neuburg, ma anche gettando le basi per un'organizzazione tecnica che colleghi lo sviluppo dei nostri telai a Hinwil e Bicester. Questa perfetta integrazione ci dà il controllo totale sul nostro destino, eliminando compromessi e consentendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Questo è ciò che rende Audi Revolut F1 Team una visione unica, controllando ogni variabile, dal blocco motore all'alettone anteriore. Questa è la base su cui si costruiscono i campionati", ha aggiunto.