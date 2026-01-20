Audi F1, Binotto: "Lavoro meticoloso sul motore, ma non solo"AUDI
Il responsabile del progetto Audi F1: "La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". E il team principal Wheatley: "Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di grande talento in tutte le nostre strutture". Il campionato scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW
"La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". Sono le parole di Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, nella serata in cui la casa tedesca ha presdentato la squadra e svelato la livrea della monopsoto R26. "Abbiamo trascorso gli ultimi anni costruendo meticolosamente non solo una power unit a Neuburg, ma anche gettando le basi per un'organizzazione tecnica che colleghi lo sviluppo dei nostri telai a Hinwil e Bicester. Questa perfetta integrazione ci dà il controllo totale sul nostro destino, eliminando compromessi e consentendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Questo è ciò che rende Audi Revolut F1 Team una visione unica, controllando ogni variabile, dal blocco motore all'alettone anteriore. Questa è la base su cui si costruiscono i campionati", ha aggiunto.
Il team principal Wheatley: "Questa macchina è l'incarnazione di migliauia di ore di duro lavoro"
"Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di grande talento in tutte le nostre strutture", ha invece dichiarato Jonathan Wheatley, team principal di Audi Revolut F1. "Oggi iniziamo questo viaggio con immenso orgoglio, ma anche con umiltà. Questo è solo il primo giorno di una lunga campagna. La nostra missione è quella di infondere un DNA da campione in ogni fibra di questo team. Una cultura di resilienza, precisione e curiosità incessante, dove non ci fermiamo davanti a nulla per raggiungere le prestazioni. Per tutti qui, l'entusiasmo deriva da questa sfida: costruire un team che diventa più forte a ogni giro, a ogni debriefing e a ogni gara. Trasformeremo la nostra ambizione a in realtà in pista, giorno dopo giorno, decisione dopo decisione".