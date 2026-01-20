Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Audi F1, Binotto: "Lavoro meticoloso sul motore, ma non solo"

AUDI

Il responsabile del progetto Audi F1: "La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". E il team principal Wheatley: "Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di grande talento in tutte le nostre strutture". Il campionato scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW

FOTO - VIDEOIL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI F1 2026

"La decisione strategica di entrare in Formula 1 come team ufficiale è la nostra risorsa più preziosa". Sono le parole di Mattia Binotto, responsabile del progetto Audi F1, nella serata in cui la casa tedesca ha presdentato la squadra e svelato la livrea della monopsoto R26. "Abbiamo trascorso gli ultimi anni costruendo meticolosamente non solo una power unit a Neuburg, ma anche gettando le basi per un'organizzazione tecnica che colleghi lo sviluppo dei nostri telai a Hinwil e Bicester. Questa perfetta integrazione ci dà il controllo totale sul nostro destino, eliminando compromessi e consentendo un livello di agilità e innovazione essenziale per il successo. Questo è ciò che rende Audi Revolut F1 Team una visione unica, controllando ogni variabile, dal blocco motore all'alettone anteriore. Questa è la base su cui si costruiscono i campionati", ha aggiunto.

Il team principal Wheatley: "Questa macchina è l'incarnazione di migliauia di ore di duro lavoro"

"Questa vettura è l'incarnazione fisica di migliaia di ore di duro lavoro da parte di un gruppo di persone di grande talento in tutte le nostre strutture", ha invece dichiarato Jonathan Wheatley, team principal di Audi Revolut F1. "Oggi iniziamo questo viaggio con immenso orgoglio, ma anche con umiltà. Questo è solo il primo giorno di una lunga campagna. La nostra missione è quella di infondere un DNA da campione in ogni fibra di questo team. Una cultura di resilienza, precisione e curiosità incessante, dove non ci fermiamo davanti a nulla per raggiungere le prestazioni. Per tutti qui, l'entusiasmo deriva da questa sfida: costruire un team che diventa più forte a ogni giro, a ogni debriefing e a ogni gara. Trasformeremo la nostra ambizione a in realtà in pista, giorno dopo giorno, decisione dopo decisione".

 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Racing Bulls, Lindblad esce di pista a Imola

VIDEO

Esordio bagnato e sfortunato per il neo pilota della Racing Bulls: come raccontato da un video...

Audi, la presentazione in LIVE STREAMING

live F1

Audi pronta a scrivere una nuova pagina della storia del motorsport con il debutto in Formula 1...

Racing Bulls già in pista: shakedown a Imola

stagione 2026

Come riportato da Autoracer.it, la Racing Bulls è scesa in pista per lo shakedown sul tracciato...

F1, Safety Car solo Mercedes: Aston non rinnova

la novità

Mercedes sarà l'unico fornitore di Safety e Medical car di Formula 1 nel Mondiale 2026. Aston...

Gene Haas: "Il pre campionato già fondamentale"

MONDIALE 2026

Gene Haas, fondatore del team, nel giorno della presentazione della VF-26: "Pre campionato già...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS