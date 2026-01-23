Tra una novità e l'altra, sappiamo intanto che Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team ha spiegato nei giorni scorsi che "ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager". Tra i due un'intesa che apparsa sempre complicata. Quanto al successore, da Maranello hanno fatto sapere che "la nomina sarà comunicata a tempo debito". I DETTAGLI