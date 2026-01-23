- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
- La Ferrari riparte da Hamilton e Leclerc
- L'organigramma della Rossa
- Tutte le Ferrari della storia
- Come nasce il logo del Cavallino Rampante
- Tutte le presentazioni della F1
- Il calendario del Mondiale 2026
- Il calendario delle 6 Sprint Race
F1, Ferrari SF-26 di Hamilton e Leclerc: presentazione in diretta live
Il giorno tanto atteso dai tifosi della Rossa è arrivato: oggi verrà svelata la SF-26, la nuova monoposto di Charles Leclerc e Lewis Hamilton per il Mondiale 2026 di F1. Nella stagione della rivoluzione regolamentare, la Scuderia riparte con l'obiettivo di riscattarsi dopo stagioni molto complicate. Terminato l'unveiling, macchina in pista a Fiorano per lo shakedown. Tutto live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, Sky Sport24 e in live streaming su Skysport.it
La pioggia che non ferma i tifosi della Ferrari
Tempo inclemente dalle parti di Fiorano, ma i tifosi della Ferrari sono irriducibili!
La Ferrari e non solo: le monoposto 2026 con le nuove regole
La Ferrari ma non solo. In questo Mondiale della rivoluzione regolamentare, avremo macchine più leggere, aerodinamica attiva, niente più effetto suolo, aumento della potenza elettrica delle Power Unit, carburanti sostenibili.
Cosa deve correggere la Ferrari rispetto al 2025
- Inizia una nuova era, dunque, dal punto di vista regolamentare e delle monoposto. Ma oltre ad adattarsi alle novità, la Ferrari ha come obiettivo anche il dover colmare le lacune viste lo scorso Mondiale:
- La difficoltà nel far lavorare gli pneumatici in modo corretto.
- La mancanza di aderenza in particolari condizioni.
- Il compito di Serra, considerando il suo background, sarà quello di operare un netto cambiamento proprio nella dinamica del veicolo.
Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton
Tra una novità e l'altra, sappiamo intanto che Riccardo Adami non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Il comunicato del team ha spiegato nei giorni scorsi che "ha assunto un nuovo ruolo all’interno della Scuderia Ferrari Driver Academy come Scuderia Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager". Tra i due un'intesa che apparsa sempre complicata. Quanto al successore, da Maranello hanno fatto sapere che "la nomina sarà comunicata a tempo debito". I DETTAGLI
Vasseur: "Sarà l'anno della verità"
I tanti rumors della scorsa stagione sul suo futuro forse un po' gli hanno tolto il sorriso. Ma non certo la serenità e la voglia di dimostrare che la Ferrari può tornare grande sotto la sua guida. Il Mondiale 2026 sarà allora una rivoluzione soprattutto per il team principal Frederic Vasseur. Riuscirà a mettere assieme tutti i pezzi di un puzzle apparso complicatissimo negli ultimi anni? Come detto a Sky dallo stesso Fred, “sarà l’anno della verità”. Per tutti.
Come seguire la presentazione della nuova Ferrari LIVE su Sky
Una grande giornata di festa con la Ferrari da seguire in diretta su Sky Sport. L'attesa è ormai finita: oggi la nuova Rossa per il Mondiale 2026 di Formula 1 verrà svelata al mondo intero. Appuntamento alle 11 per un evento che potrete seguire in diretta su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 24 (canale 200) e in live streaming su Skysport.it. La SF-26 sandrà subito in pista, dopo la presentazione, per lo shakedown a Fiorano.
Hamilton, Leclerc e l'operazione riscatto per la Ferrari nel 2026
Quanto detto per Vasseur vale anche per i piloti della Ferrari. Soprattutto per Lewis Hamilton, che vuole e deve lasciarsi alle spalle una prima stagione decisamente sotto le aspettative con la Rossa. Sogna una macchina finalmente competitiva Charles Leclerc, la meriterebbe per il talento (mai messo in discussione) e per l'alta fedeltà mostrata a Maranello. Questo 2026 inciderà inevitabilmente sulla loro carriera.
Il bianco sulla livrea della nuova Ferrari?
Il bianco, già presente sulla livrea della scorsa stagione, potrebbe essere presente in modo più esteso sulla carrozzeria della Ferrari 2026? È una possibilità, dato che anche sulle tute dei piloti il colore appare decisamente più marcato rispetto al recente passato. Un indizio su ciò che scopriremo nelle prossime ore? Manca davvero proco ormai prima di avere certezze...
Un po' di SF-26 prima della presentazione ufficiale
Nel VIDEO postato dalla Scuderia di Maranello, la silhouette della monoposto che verrà svelata nelle prossime ore. Aumenta la vostra curiosità?
Una storia epica quella delle Rosse: le ricordi tutte?
Pronta ad essere svelata la nuova Rossa, la SF-26 per la stagione della 'rivoluzione in F1'. La Scuderia fondata dal "Drake" Enzo Ferrari è la più longeva nel Mondiale: qui il viaggio tra modelli, numeri e dettagli delle monoposto dal 1950 ad oggi.
Ferrari, aspettando la SF-26: tutte le monoposto per il Mondiale di Formula 1 dal 1950. FOTO
Tifosi Ferrari a Fiorano dalle prime ore del mattino
Sono già tanti i tifosi della Ferrari sul ponte di Fiorano, in attesa di vedere in pista la nuova SF-26! Una passione infinita!
Vasseur, Serra e gli altri: l'organigramma Ferrari
Con la presentazione della nuova SF-26, la Ferrari è pronta all'inizio della nuova stagione di F1. All'interno del team, partendo dai piloti, non mancano le novità dopo il cambuo di ruolo di Riccardo Adami che non sarà più l'ingegnere di pista di Hamilton. Dalla coppia composta dal britannico e da Leclerc fino al team principal. Ecco come si presenta la struttura della Scuderia al via della stagione 2026.
Ferrari, verso la stagione 2026: ecco l'organigramma della Scuderia
Il Cavallino, storia di un marchio leggendario
Nell'attesa che venga svelata la nuova Ferrari, la SF-26 che scenderà in pista per il Mondiale di F1 2026, ripercorrivamo la storia del leggendario logo con il Cavallino Rampante: lo scudo sulla parte laterale, quello rettangolare all'estremità del musetto. Ecco le origini, la storia e i cambiamenti di uno dei marchi più conosciuti e influenti al mondo. COME NASCE IL MITO
La Rossa riparte da Hamilton e Leclerc
La Rossa pronta a ripartire con Charles e Lewis per il Mondiale 2026. Nel giorno in cui scopriremo livrea e forme della nuova SF-26, ripercorriamo le tappe principali delle carriere dei piloti Ferrari. LE SCHEDE DEI PILOTI FERRARI
Leclerc all'8^ stagione con Ferrari: la sua storia
Ripercorriamo l'avventura del monegasco in Formula 1: dall'euforia di Spa e Monza 2019 (con il bis concesso nel 2024 nel GP d'Italia) fino all'attesa per la SF-26, la monoposto che Leclerc guiderà alla sua ottava stagione in rosso e che sarà svelata a partire dalle ore 11
Leclerc, la sua storia in F1 e con la Ferrari in attesa della SF-26
7 Mondiali e voglia di riscatto: i numeri record di Hamilton
Per Lewis Hamilton si avvicina una nuova stagione con la Rossa, che partirà quest'oggi con la presentazione della nuova SF-26. È il pilota che vanta più titoli Mondiali (al pari di Schumacher), primo per vittorie, podi, pole e punti nella storia. Da Stevenage all'olimpo del motorsport, è sempre Lewis: qui ripercorriamo la sua carriera.
Hamilton-Ferrari, atto secondo. E oggi la presentazione della SF-26
Ferrari, tutte le coppie di piloti nella storia
L'era della "coppia fissa" si consolida negli anni '70: prima di allora si alternavano sulla Rossa - come sulle altre monoposto - anche 6-7 piloti a stagione al fianco delle "stelle" Ascari, Fangio, Hawthorn, Surtees. I binomi più vincenti Lauda-Regazzoni, Schumacher-Barrichello e Massa-Raikkonen. E dalla scorsa stagione Charles Leclerc con Lewis Hamilton.
Ferrari, tutte le coppie di piloti della storia in Formula 1
L'accensione del motore Ferrari
Lo scorso 16 gennaio, intanto, il rituale è stato consumato... quello dell'accensione del motore della SF-26. Se non l'ha ancora ascoltao, ecco il SOUND
Intanto a Hollywood... F1 The Movie, quattro candidature agli Oscar 2026 per il film con Brad Pitt
Il film diretto da Joseph Kosinski che vede Brad Pitt protagonista ha ottenuto quattro candidature: per la cerimonia degli Oscar 2026 in programma il 15 marzo ‘F1 The Movie’ se la giocherà nelle categorie miglior film, miglior montaggio, miglior sonoro e migliori effetti speciali
F1 da Oscar, il film con Brad Pitt candidato in quattro categorie
Nuove macchine, nuove regole: come cambia la F1 e il suo lessico
Come cambieranno le monoposto nel 2026, una stagione cruciale per la Formula 1, che vedrà novità sia per il telaio che per le power unit, nell'ambito della più ampia revisione dei regolamenti nella storia di questo sport? Modifiche che, come ha sottolineato F1 in un documento ufficiale, conferiranno anche una "responsabilità maggiore al pilota" e "sconvolgeranno l'ordine in pista e creeranno nuove emozioni, offrendo al contempo gare incredibili". Qui la guida definitiva e il nuovo lessico del Mondiale che verrà: scopri il dizionario per essere pronto per il via della stagione
A lezione per la nuova Formula 1: le REGOLE e il DIZIONARIO del Mondiale 2026
La giornata della presentazione Ferrari tutta in diretta su Sky
La nuova Ferrari per il campionato di F1 2026 verrà presentata oggi, venerdì 23 gennaio. Potrete seguire la diretta su Sky e lo streaming su Skysport.it a partire dalle 11.
Il nome è Ferrari SF-26
Si chiama SF-26 la nuova vettura di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, pronti ad affrontare una nuova sfida con la speranza di lasciarsi definitivamente alle spalle le delusioni delle ultime annate.
Monoposto F1: i nomi delle macchine per il Mondiale 2026
Il racconto su Sky e poi in pista a Fiorano: la giornata della Ferrari
Appuntamento con Davide Camicioli, Ivan Capelli, Vicky Piria e Roberto Chinchero, che attenderanno il momento dell’unveiling della SF-26 tra analisi, aspettative e commenti a caldo. Dallo studio alla pista, con i collegamenti per tutta la mattina con il circuito di Fiorano, dove Carlo Vanzini, Matteo Bobbi e Mara Sangiorgio seguiranno lo shakedown in pista della nuova monoposto del Cavallino.
Su Sky la presentazione live della nuova Ferrari SF-26
- Dalle 11 il via alla diretta Sky Sport F1, Sky Sport Uno e Sky Sport 24, dove non mancheranno commenti e analisi appena verranno tolti i veli dalla SF-26.
- L'evento, come detto, sarà visibile anche in live streaming su Skysport.it e sui nostri canali social.
- Su Skysport.it, inoltre, subito dopo l'unveiling tutte le foto, i video, i dettagli tecnici della monoposto e gli approfondimenti.
Tutti gli appuntamenti Ferrari verso il Mondiale 2026
- Dal 26 al 30 gennaio test privati a Barcellona (tre giorni per ogni team).
- Test in Bahrain precampionato dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.