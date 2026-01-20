"Essendo nel paddock di Formula 1 damolti anni, impari a distinguere tra ambizione e capacità. Quello che sento qui oggi è una profonda serietà e un'energia incredibile che contraddistingue questo team". In queste parole tutta la carica del pilota tedesco Nico Hulkenberg nel giorno della presentazione del team Audi e della livrea della R26. "Siamo un vero team ufficiale con una visione chiara e a lungo termine - ha spiegato - supportata da immense risorse e competenze di livello mondiale. Per un pilota, la proposta di essere con Audi all'inizio del suo percorso è eccezionalmente entusiasmante. Abbiamo la possibilità di costruire insieme qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di portare questa vettura in pista a Melbourne".