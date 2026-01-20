Offerte Sky
Audi F1, Hulkenberg: "Sento un'energia incredibile". Bortoleto: "Un sogno correre qui"

AUDI

Il pilota tedesco nel giorno della presentazione del team e della livrea Audi: "Insieme possiamo costruire qualcosa di entusiasmante". Bortoleto: "Un sogno correre per questo marchio, sento la responsabilità". Il Mondiale scatta a marzo: live su Sky e in streaming su NOW

I PROFILI DEL PILOTI AUDI: HULKENBERG E BORTOLETO

"Essendo nel paddock di Formula 1 damolti anni, impari a distinguere tra ambizione e capacità. Quello che sento qui oggi è una profonda serietà e un'energia incredibile che contraddistingue questo team". In queste parole tutta la carica del pilota tedesco Nico Hulkenberg nel giorno della presentazione del team Audi e della livrea della R26. "Siamo un vero team ufficiale con una visione chiara e a lungo termine - ha spiegato - supportata da immense risorse e competenze di livello mondiale. Per un pilota, la proposta di essere con Audi all'inizio del suo percorso è eccezionalmente entusiasmante. Abbiamo la possibilità di costruire insieme qualcosa di molto speciale e non vedo l'ora di portare questa vettura in pista a Melbourne".

Bortoleto: "Un sogno che si avvera correre per un marchio così prestigioso"

"Correre per i quattro qnelli, un marchio con una storia così iconica e vittoriosa nel motorsport, è semplicemente un sogno che si avvera", ha invece detto Gabriel Bortoleto. "Si cresce sentendo parlare del dominio di Audi a Le Mans e nei rally, ed essere ora scelti per portare avanti questa tradizione in Formula 1 è un onore incredibile. Questa è l'opportunità di una vita. Sento il peso della responsabilità, ma più di questo, provo un'incredibile motivazione a imparare, a impegnarmi e a crescere con questo team. Sono pronto a dare il massimo per contribuire a scrivere questo grande capitolo per Audi Revolut F1 Team", ha aggiunto

