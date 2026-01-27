- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
A Montmeló seconda giornata dello shakedown collettivo a porte chiuse per muovere i primi passi verso il nuovo Mondiale. Ieri il più veloce è stato Hadjar su Red Bull, oggi in pista la Ferrari. Prevista pioggia nel pomeriggio, Mercedes e Alpine scelgono di non girare. Il campionato scatterà nel weekend del 6-8 marzo in Australia e sarà live su Sky e in streaming su NOW
RISULTATI SHAKEDOWN F1: PRIMA GIORNATA
Leclerc ha completato uno stint di 11 giri ed è rientrato ai box. Il suo miglior tempo con la SF-26 è di 1:20.8 (dalla Spagna, fonbte SoyMotor - X).
Kimi Antonelli (Mercedes): "È stata una mattinata (quella di ieri, ndr) interessata, bello essere di nuovo in macchina. È stata una giornata di grandi insegnamenti, nel pomeriggio è migliorata molto. Fondamentale girare il più possibile per settare la power unit. Ci sarà tempo per provare tutte le nuove modalità, come quella sorpasso. Ma la macchina è interessante, diversa ma bella da guidare. La power unit è molto diversa rispetto all’anno scorso, soprattutto nella gestione. Ma tutto è fattibile. Guidabilità? Il team ha fatto un bel lavoro lato power unit. Ci sono punti di domanda chiaramente, i primi giorni, c’è molto da scoprire. Ma saremo in grado di capire dove va bene e dove ci sono ancora delle mancanze. Seconda stagione? Più preparato dell’anno scorso. So molto bene cosa dovermi aspettare. Ora vediamo questi pochi giorni, poi Bahrain e, ci siamo, la nuova stagione comincia in pochi giorni".
Sta per esaurisi la prima ora del Day-2 dello shakedown collettivo a Barcellona
I colleghi di SoyMotor hanno immortalato anche l'azione di pista della Ferrari con Leclerc
Verstappen è tornato in pista a Barcellona dopo un passaggio ai box.
Ferrari e Red Bull le uniche due vetture in pista. Aspettando la decisione finale della McLaren. Tutti gli altri hanno scelto di disertare il Day-2 dello shakedown per le condizioni meteo che potrebbero diventare avverse nel pomeriggio.
Gomma media per la Ferrari SF-26 di Leclerc
Lo avete sentito George Russell? E' impressionato dai rivali il piolota Mercedes. Queste le sue parole dopo l'attività in pista di ieri: "Siamo soddisfatti della nostra giornata, ma sono rimasto impressionato anche da altri team. Il motore Red Bull ha completato molti giri e hanno fatto chiaramente un ottimo lavoro".
E la McLaren che fa? Girerà o meno oggi? Il team sta valutando le condizioni per decidere se partecipare o meno. Se decidessero di aggiungersi a chi ha già scelto di non girare per la minaccia pioggia, lo shakedown diventerebbe un affare solo per Ferrari e Red Bull.
La prima foto della Red Bull di Verstappen, postata da SoyMotor, mostra gli aero rakes sulla RB22: è la prima monoposto a montare i rastrelli in queste prime due giornate di shakedown
Intanto, la Haas di aggiunge ai team che hanno deciso di non scendere in pista oggi. Per il team americano, però, si tratta di una decisione che era stata già programmata rispetto agli altri che hanno deciso oggi di non girare.
Quanto alla bandiera rossa, si riferisce a un episodio in curva 5 e riguarderebbe la Red Bull di Verstappen
Due vetture sono scese in pista finora: Max Verstappen sulla Red Bull RB22 e Charles Leclerc sulla Ferrari SF-26.
Red Bull di Verstappen in pista: griglie aerodinamiche sulla sua RB22 (aero rakes)
Oggi Audi non gira, ma qui ci sono le sensaizoni di Gabriel Bortoleto dopo il lavoro di ieri: "È stato bello tornare in pista oggi e conoscere a fondo la R26. Siamo riusciti a macinare qualche chilometro durante la mattinata, a provare alcune cose e a iniziare a capire la vettura, la power unit e il funzionamento dei nuovi regolamenti. Come previsto per uno shakedown, abbiamo riscontrato un paio di problemi che hanno limitato la nostra esperienza, ma questo fa parte del processo ed è esattamente il motivo per cui siamo qui. Abbiamo già imparato molto dai giri che abbiamo percorso e ora l'attenzione è rivolta a risolvere i problemi in modo da poter tornare in macchina nei prossimi giorni e ottenere un rendimento più pulito e più giri a bordo".
Confermiamo che, oltre a Mercedes e Alpine, anche Audi e Cadillac hanno deciso di non partecipare oggi allo shakedown.
La Ferrari è stata la prima monoposto a scendere in pista per questo Day-2
Oltre a Niccolò Severini del coordinamento di Sky Sport F1 e alla presenza imprescindibile di Mara Sangiorgio, per i nostri live presenti anche Marco Palomba e Matteo Poletti. Forse siamo più noi oggi che i team in pista... . Ma, come sempre, su i motori e godiamoci lo spettacolo! Sarà l'occasione anche per fare il punto e ripassare le nuove regole del Mondiale e raccogliere tutte le sensazioni su questi primi giri della stagione
Parte ufficialmente il secondo giorno dello shakedown di Barcellona
Anche Cadillac e Audi assenti oggi per il rischio pioggia? Lo scopriremo a breve...
A Montmeló scatta la seconda giornata dello shakedown collettivo a porte chiuse per muovere i primi passi verso il nuovo Mondiale di Formula 1. Ieri il più veloce è stato Hadjar su Red Bull, mentre oggi scende in pista la Ferrari. Pioggia prevista nel pomeriggio, Mercedes, Alpine e probabilmente Racing Bulls scelgono di non girare. Qui il nostro racconto live del Day-2. Il via alle 9, alle 17 la bandiera a scacchi.
RACING BULLS - Oltre ad Alpine e Mercedes, per il rischio pioggia del pomeriggio anche la Racing Bulls non dovrebbe scendere in pista oggi. Per la Red Bull, invece, attesi primi giri di Max Verstappen
ALPINE - Anche la squadra francese, per gli stessi motivi della Mercedes, non scenderà in pista nel Day-2 dello shakedown collettivo di Barcellona.
LA MERCEDES NON VA IN PISTA! - "Poiché è prevista pioggia per questo pomeriggio, abbiamo deciso di posticipare il nostro secondo giorno e quindi non saremo in pista oggi", è la nota della Mercedes a poichi minuti dal semaforo verde.
RED BULL - Questa la domanda posta sui social dal nostro Carlo Vanzini. E voi cosa ne pensate?
Hadjar sulla giornata di ieri: “E' stata piuttosto produttiva. Sorprendentemente siamo riusciti a fare molti più giri di quanti ce ne aspettassimo. Tutto è andato piuttosto liscio e abbiamo avuto solo piccoli problemi. Quindi è piuttosto impressionante considerando che è il nostro primo giorno con un nostro motore. In generale queste macchine mi sembrano più prevedibili rispetto alle precedenti, un po’ più semplici. Per quanto ci riguarda ci sono ancora alcune cose da sistemare, ma l’inizio è solido, è stato un ottimo primo giorno”
Il tracciato di Barcellona
- Qui è possibile trovare un po' di tutto: dalle curve veloci alle curve lente, con cambi di direzione rapidi. Presenti leggere differenze altimetriche e un solo rettilineo (lungo).
- Curva 1 - uno dei punti più delicati per le frenate: qui si arriva con una velocità iniziale di 330 km/h e una di uscita di 157 Km/h (decelerazione 4,7 G). Si tratta del punto dove avviene la maggior parte dei sorpassi.
- Curva 4 - Qui si passa dai 282 Km/h ai 151 finali.
- Curva 10 - Si trova alla fine del secondo rettilineao ed è il punto dove i freni sono messi più a dura prova: si passa da 316 ai 117 km/h (122 m di spazio per la frenata).
30' al semaforo verde della seconda giornata dello shakedown a Barcellona
Come quella di ieri, anche la giornata di oggi (e le successive) sarà divisa in due sessioni:
- Mattino dalle 09:00 alle 13:00
- Pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00
Le gomme scelte dai team per questo shakedown a Barcellona. C'è anche la selezione della Williams, che però ha dato forfait e la vedremo solo nei test ufficiali di Sakhir, in Bahrain.
Meteo e temperature dal circuito di Montmeló
- 7 °C
- Precipitazioni: 10%
- Umidità: 88%
- Vento: 6 km/h
I 24 GP del Mondiale di Formula 1: il calendario 2026
Da Melbourne a Yas Marina, ecco il calendario completo della prossima stagione con tutte le novità, a cominciare dai primi test anticipati al mese di gennaio (complessivamente le sessioni di test saranno 3): si parte in Australia a inizio marzo. QUI date e orari di tutti i 24 Gran Premi e di tutte le sessioni
Il calendario delle 6 Sprint del Mondiale 2026 di F1
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
Il giorno della Ferrari a Barcellona
Oggi la Ferrari comincerà il suo shakedown prestagionale a Montmeló. Dei tre dei cinque giorni a disposizione per scendere in pista a disposizione di ogni squadra, la Scuderia di Maranello ha scelto la giornata odierna, domani e dopodomani. Sarà Charles Leclerc a scendere in pista al mattino, mentre nel pomeriggio ci sarà Lewis Hamilton.
Com'è andato il Day-1 dello shakedown collettivo
Squadre in pista per cinque giornate di uno shakedown collettivo prima dei test ufficiali in programma a febbraio in Bahrain. La Red Bull di Hadjar ha chiuso al comando il Day-1, bene la Mercedes. Ferrari in azione da martedì. Williams invece ha annunciato il forfait, mentre Aston Martin correrà solo gli ultimi due giorni (29 e 30 gennaio).RIVIVI QUI LA PRIMA GIORNATA
Il racconto del Day-1 con le FOTO da circuito di Barcellona
Prima giornata, come detto, archiviata con il miglior tempo di Hadjar su Red Bull. Le immagini da Barcellona per lo shakedown collettivo sulla pista catalana dove sono state previste importanti misure di sicurezza: hanno girato anche Mercedes, Alpine, Racing Bulls, Cadillac, Audi e Haas. Tre bandiere rosse esposte per Colapinto, Bortoleto e Lawson.
Cos'è lo shakedown collettivo
Non chiamatelo test (anche se un po' lo è...), ma lo shakedown collettivo è una tappa di avvicinamento al prossimo Mondiale di Formula 1 necessario per consentire ai team e ai piloti di prendere confidenza con le nuove monoposto e le regole che ne hanno modificato diversi aspetti (e nella nostra cronaca live vi anocciolermo ancora una volta tutti i cambiamenti del regolamento). Si svolge a porte chiuse (ieri erano notevoli le misure di sicurezza al circuito) e con tempi che non vengono diffusi dalla Formula 1 (ci si affida a qualche 'insider', per quanto possano valere in giornate come queste...). Tre giorni a disposizione di ogni team, la certezza della Williams che ha dato forfait e un Day-2 che vedrà la Ferrari protagonista.
Il programma dello shakedown collettivo a Barcellona
Cinque giorni a porte chiuse fino al 30 gennaio, tre a disposizione di ciascuna squadra. Il via alle 9 e la bandiera a scacchi alle 17 con una pausa a metà giornata. Su Skysport.it vi racconteremo questo primo assaggio di stagione attraverso il nostro liveblog, per raccogliere dettagli e sensazioni, ma anche per riepilogare cosa cambia con il Mondiale che scatta nel weekend 6-8 marzo in Australia (live su Sky e in streaming su NOW).
La marcia di avvicinamento al Mondiale 2026: prossime tappe
- Test precampionato in Bahrain dall’11 al 13 febbraio e dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo