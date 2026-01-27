Oggi Audi non gira, ma qui ci sono le sensaizoni di Gabriel Bortoleto dopo il lavoro di ieri: "È stato bello tornare in pista oggi e conoscere a fondo la R26. Siamo riusciti a macinare qualche chilometro durante la mattinata, a provare alcune cose e a iniziare a capire la vettura, la power unit e il funzionamento dei nuovi regolamenti. Come previsto per uno shakedown, abbiamo riscontrato un paio di problemi che hanno limitato la nostra esperienza, ma questo fa parte del processo ed è esattamente il motivo per cui siamo qui. Abbiamo già imparato molto dai giri che abbiamo percorso e ora l'attenzione è rivolta a risolvere i problemi in modo da poter tornare in macchina nei prossimi giorni e ottenere un rendimento più pulito e più giri a bordo".