Mercedes F1, Doriane Pin sarà la nuova Development Driver del team per il 2026

L'ANNUNCIO

La giovane francese, campionessa in carica del F1 Academy, sarà tra i piloti su cui il team potrà contare per il lavoro al simulatore nel corso dell'anno. "Sono molto orgogliosa e grata di assumere il ruolo di Development Driver. Sono entusiasta, voglio progredire verso nuove opportunità sia in pista che fuori"

LE FOTO DELLA MERCEDES DI ANTONELLI E RUSSELL

Doriane Pin sarà pilota di sviluppo della Mercedes in Formula 1 per questa stagione. La giovane francese, campionessa in carica del F1 Academy, sarà tra i piloti su cui il team potrà contare per il lavoro al simulatore nel corso dell'anno. "Sono molto orgogliosa e grata di assumere il ruolo di Development Driver. I miei due anni nel Junior Programme mi hanno aiutata a crescere come pilota e questo è un fantastico passo avanti nella mia carriera. Sono entusiasta di continuare a lavorare con tutti a Brackley e Brixworth e di progredire verso nuove opportunità, sia in pista che fuori", ha commentato la ventiduenne nel comunicato stampa. Alle parole della francese hanno fatto seguito quelle di Bradley Lord, rappresentante del team: "Nei suoi due anni all'interno del nostro team F1 Academy, ha unito dedizione, velocità e capacità di gara a un forte feedback tecnico e a solide conoscenze ingegneristiche, culminate nel successo del campionato della scorsa stagione. Queste competenze sono fondamentali per salire nella scala del motorsport e questo nuovo ruolo aiuterà Doriane a continuare a crescere e svilupparsi come pilota".

