F1, la presentazione Mercedes per il Mondiale 2026: i piloti Antonelli e Russelli profili
Introduzione
In attesa che Mercedes sveli la monoposto per la stagione 2026, ripercorriamo la carriera dei suoi due piloti titolari: Andrea Kimi Antonelli e George Russell.
Quello che devi sapere
ANDREA KIMI ANTONELLI
- Nome: Andrea Kimi Antonelli
- Nazionalità: italiano
- Data di nascita: 25 agosto 2006
LA CARRIERA DI ANTONELLI
- Inizia ad avvicinarsi al mondo delle quattro ruote debuttando nel maggio 2015 nella categoria 60cc del Campionato Easy Kart
- Nel 2016 terzo posto nella Coppa Italia ACI Karting di Viterbo e al Trofeo delle Industrie di Lonato
- Nel 2017 arriva il successo conquistando la WSK Super Master Series (Castelletto), mentre nel 2018 vince la Winter Cup (Lonato), WSK Champion Cup (Lonato) e la Rok International Final. Annata importantissima per l'italiano che entra in maniera ufficiale a far parte del programma del team Mercedes AMG dedicato ai giovani piloti.
- Nel 2019 conquista la WSK Open Cup, WSK Euro Series, WSK Super Master Series e ottiene il secondo posto nel Cik FIA Euro Series.
- Nel 2020 e nel 2021 vince il Campionato Europeo CIK FIA OK. Da qui, il passaggio alla Formula 4 italiana grazie a Prema che decide di ingaggiarlo. Scelta che si dimostra vincente nel 2022 con Antonelli che oltre alla Formula 4 italiana conquista anche la Formula 4 ADAC.
- Nel 2023, invece, ancora due successi: il primo nella Formula Regional Middle East, il secondo nella Formula Regional Europea
- Nel 2024 arriva in Formula 2 con Prema. Due i successi, almeno al momento, di Kimi all’interno della categoria.
- Nel 2025 la prima stagione in Formula 1 con Mercedes: tre i podi stagionali con il 7° posto nella classifica finale.
GEORGE RUSSELL
- Nome: George Russell
- Nazionalità: inglese
- Data di nascita: 15 febbraio 1998
LA CARRIERA DI RUSSELL
- Inizia la sua carriera sui kart nel 2006, a otto anni.
- Nel 2012 vince il campionato europeo CIK-FIA nella classe KF3 e continua a correre nei kart fino al 2013
- Nel 2014 arriva il debutto nelle monoposto, nel campionato Formula Renault 2.0 Alps. Ottiene un podio e il quarto posto in campionato. Nello stesso anno Russell debutta nella Formula 4 britannica con Lanan Racing, vincendo il campionato con 5 vittorie complessive.
- Nel 2015 debutta nella F3 europea con Carlin Motorsport e si mette subito in mostra chiudendo al 6° posto il campionato.
- Nel 2016 continua in Formula 3 ma con il team Hitech Racing. Vince 2 gare e ottiene 10 podi, chiudendo il campionato al 3° posto.
- Nel gennaio 2017 entra a far parte del programma giovani della Mercedes. In stagione, invece, corre in GP3 con la ART Grand Prix. In Austria conquista la sua prima pole e ottiene la prima vittoria. Con altre 3 vittorie si assicura il titolo della GP3 con una gara di anticipo. Partecipa alle prove libere degli ultimi due GP della stagione di Formula 1 con la Force India.
- Russell nel 2018 viene confermato dal team ART, che gli permette di salire di categoria facendolo debuttare in Formula 2, e viene confermato anche da Mercedes come collaudatore. Ottiene 7 vittorie e si laurea campione con 66 punti di vantaggio sul secondo in classifica, Lando Norris.
- Nella stagione 2019 viene ingaggiato dalla Williams, ma la scarsa competitività della monoposto relega Russell e il suo compagno di squadra Kubica sempre nelle retrovie.
- Dopo altri due anni, 2020 e 2021, in Williams, Russell viene ingaggiato dalla Mercedes per il 2022 e prende il posto di Bottas. Nel GP San Paolo ottiene la sua prima vittoria in F1.
- La stagione 2026 sarà la sesta con Mercedes in F1 per il pilota inglese.
