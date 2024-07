Kimi conquista la sua prima vittoria in F2 e lo fa nella Sprint a Silverstone, nel tempio del motorsport, al termine di una gara pazza sotto il diluvio con due safety e tante interruzioni. Il 17enne bolognese, favorito per la successione in Mercedes al posto di Hamilton, riporta il tricolore al 1° posto dopo Ghiotto. Colpo di scena anche per i primi due in classifica: Aron e Hadjar non chiudono la gara. Domenica Feature Race live su Sky e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'ULTIMO GIRO - LA FESTA DOPO IL SUCCESSO