Aston Martin, è già allarme motori: i test del non sono iniziati nel migliore dei modi per il team britannico con i problemi al propulsore Honda nella prima giornata. "Sfortunatamente abbiamo visto dai dati che qualcosa non stava andando nel verso giusto con la Power Unit. Abbiamo provato a sistemare il problema durante la pausa pranzo ma siamo stati costretti a sostituire il motore. Per questo abbiamo perso tempo nel pomeriggio. Nel Day 2 avremo Fernando alla guida e cercheremo di percorrere tanti chilometri e imparare il più possibile insieme con Honda. Il lavoro da fare è tanto ma spingeremo al massimo", sono le aggiunto di Mike Krack, Chief Trackside Office.