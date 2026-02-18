- Vuoi vedere la Formula 1? Tutti i 24 Gran Premi della stagione 2026 in diretta esclusiva su Sky: prove libere, qualifiche, sprint race e gare
Formula 1, test in Bahrain: risultati e tempi in diretta live da Sakhir
Dalle 8 si torna in pista a Sakhir per la prima delleuultime tre giornate di test precampionato: team e piloti dovranno raccogliere le informazioni che saranno decisive in vista della prima gara del Mondiale a Melbourne (8 marzo). La sessione del mattino terminerà alle 12, poi in pista ancora fino alle 17.
L'aerodinamica attiva: che cos'è
Aumentare la dipendenza dalla parte elettrica significa introdurre importanti rischi, come l’impossibilità di alimentare in maniera continuativa il motore elettrico. Proprio per questo, è nata l'aerodinamica attiva. In che cosa consiste? Parliamo di un sistema con due modalità:
- La Z-mode: che è la modalità standard, ovvero la parte aerodinamica a massima downforce (in frenata e in curva).
- La X-mode: che potremmo definirla come la modalità a bassa resistenza in rettilineo, in cui una volta attivata i flap dell'ala posteriore e dell'ala anteriore si muoveranno. Il motivo del perché far muovere sia la parte anteriore che quella posteriore è legato alla volontà di avere delle macchine più bilanciate.
Un pilota, dunque, avrà la possibilità di scegliere di passare da una modalità da alto carico a una a basso carico, ovviamente seguendo le indicazioni della Fia,che indicherà in quali zone della pista si potrà passare alla X-mode. L'aerodinamica attiva non serve solo per i sorpassi o per l'aria sporca, ma è fondamentale per l'efficienza del motore: senza l'X-mode, la parte elettrica della Power Unit esaurirebbe l'energia troppo velocemente. L'introduzione di parti mobili nell'ala anteriore non rallenterà i cambi muso ai box. La FIA ha confermato l'uso di connettori idraulici a sgancio rapido (dry break). Anzi, con nuove ali più piccole e leggere, i pit stop potrebbero diventare addirittura più veloci una volta che i meccanici ci avranno preso la mano.
Via il Drs, dentro la Manual Override
Con Abu Dhabi, la Formula 1 ha ufficialmente detto addio al Drs. Ma quindi, con che cosa sarà sostituito nel 2026? La Fia ha introdotto il sistema Manual Override, che darà la possibilità di utilizzare il motore elettrico per un periodo di tempo più lungo in rettilineo rispetto a un avversario. Come funziona? Con la mappatura standard, l'MGU-K può essere utilizzato fino a 290 km/h. Se il pilota si troverà a una certa distanza alla fine del giro, in quello successivo potrà utilizzare la Manual Override, in cui l'MGU-K potrà funzionare a piena potenza fino ai 337 km/h. Se un pilota che difende utilizza il suo 'Boost' (energia extra) per 'parare' un attacco in rettilineo, si troverà svantaggiato nel resto del giro. Il sistema è calcolato in modo che chi difende bruciando energia in un punto specifico rimanga 'scoperto' nelle curve successive, garantendo a chi attacca (che ha un surplus di energia spalmato sul giro grazie al Manual Override) nuove opportunità di sorpasso poco dopo.
Le misure di sicurezza
La Fia ha lavorato anche sull'aspetto legato alla sicurezza, in particolare su quella frontale. In passato abbiamo visto diversi casi in cui la struttura frontale di una F1 si è staccata dopo un impatto violento, lasciando la vettura non protetta in caso di un altro possibile impatto subito dopo. Proprio per questo si è cercato di implementare la struttura che opera in due fasi: in caso di impatto violento, si spezzerà metà della struttura, lasciandone una quantità significativa attaccata al telaio. Un'altra novità riguarda i carichi delroll hoop, aumentati da 16 G a 20 G. Così come i led delle paratie laterali dell'ala posteriore più visibili e l'antenna GPS riposizionata per migliorare la sensibilità e per futuri sviluppi sulla sicurezza attiva. Sono state introdotte anche nuove luci di sicurezza sugli specchietti retrovisori, che lampeggiano quando la vettura è ferma in pista, specialmente se posizionata perpendicolarmente al senso di marcia o sotto la pioggia, una situazione in cui la luce posteriore centrale non sarebbe visibile a chi sopraggiunge.
Le nuove gomme
Anche la Pirelli si è dovuta adattare ai nuovi regolamenti 2026. In particolare, la gamma da asciutto P Zero del 2026 è composta da cinque mescole, dalla C1 (la più dura) alla C5 (la più morbida). Le dimensioni degli pneumatici sono minori per adattarsi alle vetture progettate secondo il nuovo regolamento tecnico. Il diametro del cerchio è di 18 pollici ma la larghezza del battistrada è ridotta di 25 mm per le anteriori e di 30 mm per le posteriori. Il diametro totale della gomma è inferiore di 15 mm per le anteriori e di 10 mm per le posteriori.
I team del Mondiale F1 2026: novità Cadillac e Audi
Saranno 11 le scuderie del 2026 di Formula 1. Il Circus dà l'addio alla Sauber, che sarà sostituita da Audi. Ci sarà anche l'ingresso dell'11° team, ovvero Cadillac. Ecco tutte le scuderie per la nuova stagione:
- Alpine
- Cadillac
- Ferrari
- McLaren
- Red Bull
- Mercedes
- Aston Martin
- Haas
- Racing Bulls
- Williams
- Audi
I piloti del Mondiale 2026
Ecco la line up in vista della prossima stagione di F1.
- Alpine: Pierre Gasly e Franco Colapinto
- Cadillac: Sergio Perez e Valtteri Bottas
- Ferrari: Charles Leclerc e Lewis Hamilton
- McLaren: Lando Norris e Oscar Piastri
- Red Bull: Max Verstappen e Isack Hadjar
- Mercedes: George Russell e Kimi Antonelli
- Aston Martin: Fernando Alonso e Lance Stroll
- Haas: Esteban Ocon e Oliver Bearman
- Racing Bulls: Liam Lawson e Arvid Lindblad
- Williams: Carlos Sainz e Alexander Albon
- Audi: Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto
Come cambieranno le qualifiche
Con l'ingresso di Cadillac avremo dunque due nuovi piloti in griglia, passando da 20 a 22. Questo comporterà un cambio regolamentare nelle qualifiche, con la vera differenza che riguarda l'eliminazione dei piloti in Q1 e Q2, che passerà da 5 a 6.
L'attuale formato delle qualifiche:
- Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
- 5 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
- 10 piloti che accedono al Q3.
- Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 12'.
Il nuovo formato delle qualifiche dal 2026:
- Eliminazione solo al termine della sessione (Q1 e Q2).
- 6 i piloti eliminati nel Q1, altrettanti nel Q2.
- 10 piloti che accedono al Q3.
- Q3: giro veloce da centrare in un periodo di 12'.
Il regolamento in gara
Nessuna novità, invece, per quel che riguarda le gare. Ad andare a punti al termine di un GP saranno sempre i piloti che taglieranno il traguardo in top 10. Per la Sprint, invece, i punti andranno ai primi 8.
- Il sistema di punteggio dei Gran Premi: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1.
- Il sistema di punteggio delle Sprint: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Formula 1, il calendario 2026: i 24 GP
- GP Australia (6-8 marzo)
- GP Cina (13-15 marzo)
- GP Giappone (27-29 marzo)
- GP Bahrain (10-12 aprile)
- GP Arabia Saudita (17-19 aprile)
- GP Miami (1-3 maggio)
- GP Canada (22-24 maggio)
- GP Monaco (5-7 giugno)
- GP Spagna (12-14 giugno)
- GP Austria (26-28 giugno)
- GP Gran Bretagna (3-5 luglio)
- GP Belgio (17-19 luglio)
- GP Ungheria (24-26 luglio)
- GP Olanda (21-23 agosto)
- GP Italia (4-6 settembre)
- GP Madrid (11-13 settembre)
- GP Azerbaijan (24-26 settembre)
- GP Singapore (9-11 ottobre)
- GP Usa (23-25 ottobre)
- GP Messico (30 ottobre-1 novembre)
- GP Brasile (6-8 novembre)
- GP Las Vegas (19-21 novembre)
- GP Qatar (27-29 novembre)
- GP Abu Dhabi (4-6 dicembre)
Sprint F1, quando sono previste
Nessuna novità, invece, per quel che riguarda le mini-gare del sabato, ovvero le Sprint, che saranno sempre sei. Ecco dove si terranno:
- Cina (weekend 13-15 marzo)
- Miami (1-3 maggio)
- Canada (22-24 maggio)
- Gran Bretagna (3-5 luglio)
- Olanda (21-23 agosto)
- Singapore (9-11 ottobre)
Il programma degli ultimi tre giorni di test LIVE su Sky
Gli appuntamenti verso il Mondiale 2026
- Test precampionato in Bahrain dal 18 al 20 febbraio.
- Inizio della stagione di F1: GP Australia nel weekend 6-8 marzo.