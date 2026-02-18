La Fia ha lavorato anche sull'aspetto legato alla sicurezza, in particolare su quella frontale. In passato abbiamo visto diversi casi in cui la struttura frontale di una F1 si è staccata dopo un impatto violento, lasciando la vettura non protetta in caso di un altro possibile impatto subito dopo. Proprio per questo si è cercato di implementare la struttura che opera in due fasi: in caso di impatto violento, si spezzerà metà della struttura, lasciandone una quantità significativa attaccata al telaio. Un'altra novità riguarda i carichi delroll hoop, aumentati da 16 G a 20 G. Così come i led delle paratie laterali dell'ala posteriore più visibili e l'antenna GPS riposizionata per migliorare la sensibilità e per futuri sviluppi sulla sicurezza attiva. Sono state introdotte anche nuove luci di sicurezza sugli specchietti retrovisori, che lampeggiano quando la vettura è ferma in pista, specialmente se posizionata perpendicolarmente al senso di marcia o sotto la pioggia, una situazione in cui la luce posteriore centrale non sarebbe visibile a chi sopraggiunge.