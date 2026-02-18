Offerte Sky
Aston Martin, i cerchi forniti da un'azienda italiana: ed è un ritorno in F1

Formula 1

Un altro pezzo importante del nostro Paese nel Mondiale di Formula 1: i cerchi dell'Aston Martin di Alonso sono firmati Fondmetal. Ed è un ritorno nel Circus dopo 26 anni, ancora una volta accanto ad Alonso.  Il Mondiale scatterà nel weekend del 6-8 marzo su Sky e in streaming su NOW

F1, TEST BAHRAIN: LA DIRETTA DEL DAY-1 (SECONDA SETTIMANA)

L'Italia incrementa la sua 'presenza' nel Mondiale di Formula 1 grazie a una collaborazione che sancisce anche un ritorno nel Circus. Con il nuovo utilizzo dei cerchioni personalizzati (erano standardizzati nelle ultime stagioni) è nata la collaborazione tra Aston Martin e Fondmetal, azienda del nostro Paese (Bergamo). Per Fondmetal, inoltre, questo ingresso in Aston è anche un ritorno nel Mondiale dopo 26 anni.

Un... cerchio che si chiude

Il 2000 fu l’ultimo anno di attività di questo gruppo in Formula 1, e in qella stagione era già al fianco ernando Alonso, allora debuttante, che adesso ritrova invece nel team inglese. E' stato Adrian Newey, team principal della 'Verdona', a volere espressamente un ritorno a questo marchio che a suo tempo aveva collaborato in Williams. "Essere Official Wheel Supplier dell’Aston Martin Aramco Formula One Team significa operare all’interno di un quadro industriale regolato da specifiche stringenti e processi produttivi controllati. Si tratta di una relazione di fornitura tecnica sviluppata per soddisfare gli standard più elevati richiesti dalla Formula 1, dove i margini sono minimi e la coerenza è determinante", si legge sul sito ufficiale della Fondmetal. Insomma, è davvero un cerchio che si chiude ora...

