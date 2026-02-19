Offerte Sky
Formula 1, test in Bahrain: risultati e tempi in diretta live da Sakhir

live f1

Si riparte alle 8 a Sakhir per la penultima giornata di test precampionato. Ieri il miglior tempo è stato quello di Russell su Mercedes. Tutto live su Sky Sport F1, in streaming su NOW e Skysport.it. Live anche sul nostro canale YouTube

CLICCA QUI SE NON VEDI IL LIVE STREAMING DALLE 8

DALLE 8 LA DIRETTA DEL DAY-2 ANCHE IN LIVE STREAMING

Formula 1: Altre Notizie

Vasseur: "L'adattamento alle novità procede bene"

FERRARI

Il team principal dopo il Day-1 dei test: "Soddisfatto sì e no. Oggi è più difficile dire se...

A Russell il Day-1 dei test, Leclerc chiude terzo

F1 IN BAHRAIN

Il pilota della Mercedes fa suo il miglior tempo nella prima giornata di collaudi in 1:33.459....

Piloti in posa: FOTO di gruppo verso il Mondiale

IN BAHRAIN

In occasione dell'inizio della seconda settimana di test precampionato, tutti i piloti della...

Ripartono i test: Day-1 LIVE oggi su Sky

I team di Formula 1 pronti a scendere nuovamente in pista a Sakhir: da oggi al 20 febbraio, tre...

aston martin cerchi monoposto fondmetal azienda it

Formula 1

Un altro pezzo importante del nostro Paese nel Mondiale di Formula 1: i cerchi dell'Aston Martin...
