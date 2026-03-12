L'olandese della Red Bull dà un coniglio a Kimi per la lotta al titolo: "Sia costante". E sulle nuove regole: "Stiamo parlando con F1 e Fia per una soluzione". Sul gap dalla Mercedes: "Impossibile dire ora se qui sarà minore. Spero sia più piccolo e non maggiore, ma è chiaro che non possiamo lottare con questa macchina". Poi parla del suo futuro. Tutto il weekend è in diretta su Sky e in streaming su NOW F1, COME SEGUIRE IL GP CINA LIVE SU SKY

"Stiamo già parlando con Fia e F1 per trovare miglioramenti e troveremo una soluzione", parola di Max Verstappen. Il quattro volte campione della Red Bull, nella conferenza del GP Cina, ha spiegato così i probabili cambimenti alle regole entrate in vigore in questa stagione e che stanno destando perplessità tra i piloti e non solo. L'olandese ha poi speigato che prima Sprint Race attendersi a Shanghai: "Sarà più difficile per tutti. Più vicino a Mercedes e Ferrari con buona qualifica? No, al massimo P5".

Verstappen: "Di potenziale ce n'è molto". E su Mercedes... "Sicuramente ce n’è molto di potenziale. Dipende se possiamo estrarlo durante l’anno. Il gap era piuttosto ampio, in gara al massimo avrei potuto ottenere una posizione in più. Vedremo che accadrà nelle prossime gare se potremmo chiudere un po' il gap. Impossibiledire ora se qui sarà monore. Spero sia più piccolo e non maggiore, ma è chiaro che non possiamo lottare in questa macchina".

Verstappen sul futuro in F1: "Di sicuro voglio divertirmi di più" "Non voglio andarmene, sicuramente voglio divertirmi di più. Combino gare in GT per divertirmi. Ho un sacco di distrazioni allo stesso tempo. Non mi diverto molto a guidare queste macchine, ma mi diverto molto a lavorare con le persone all’interno del team".

Max spiega la scelta di correre nel GT "Perché è speciale. Le GT sono macchine velocissime e che esprimono tutto il potenziale e mi piace gareggiare lì. Fare un giro dimostrativo in F1? L’avrei già fatto se non fosse illegale..."