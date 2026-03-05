Offerte Sky
F1, Bottas ha già una penalità da scontare nel primo GP del Mondiale in Australia

CADILLAC

Il pilota finlandese, che torna titolare nel Mondiale, comincerà la stagione a Melbourne dovendo scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per un incidente ad Abu Dhabi 2024. Ecco cosa dice la regola, che è cambiata da non molto. Il GP Australia è live su Sky e in streaming su NOW

Il Mondiale non è ancora cominciato, ma in griglia c'è già una penalità da scontare per il primo GP in programma questa domenica (8 marzo) in Australia. Bottas, al suo rientro nel Mondiale da titolare con Cadillac, inizierà la stagione dovendo scontare una penalità di 5 posizioni in griglia per un incidente con Magnussen ad Abu Dhabi 2024. Dallo scorso anno, per un pilota inattivo per 12 mesi, le sanzioni si annullano, ma la norma è stata inserita dopo che quella a Valtteri è stata comminata. Quindi non è retroattiva...

