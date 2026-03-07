Formula 2, GP Australia: Durksen vince la Sprint, Minì 6°gp australia
Il paraguaiano Durksen conquista la Sprint Race di Formula 2 a Melbourne davanti a Leon, terzo un eccellente Dunne, poi Inthraphuvasak. Quinto Miyata davanti a Minì, con l'italiano che era partito ventunesimo. Chiudono la zona punti Van Hoepen e Bilinski. Domenica la Feature Race
Archiviata pole position ottenuta da Dino Beganovic nella prima qualifica dell’anno
della Formula 2, sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, hanno preso posto in
prima fila per la prima Gara Sprint dell’anno -secondo l’ordine invertito dei primi
dieci tempi- il pilota thailandese Inthraphuvasak (ART) e il pilota paraguayano
Durksen (Invicta). Solo in terza fila il brasiliano Camara (Invicta), campione uscente
della Formula 3. E purtroppo costretto a partire dal fondo dello schieramento il
siciliano Gabriele Minì (MP) che, dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove
libere, afflitto da problemi tecnici è rimasto piantato in pista, provocando una
bandiera rossa.
La cronaca della gara
Al via è bagarre per la conquista della prima leadership stagionale. Al
comando dopo la prima curva va Inthraphuvasak. Nel corso del primo giro sdue
360°: prima Goethe, che era in seconda posizione, poi Varrone a centro gruppo. Al
secondo passaggio è Durksen il nuovo leader. Al terzo giro Minì è dodicesimo.
Quarto giro, Beganovic deve rientrare ai box. Nella sesta tornata accade di tutto alle
spalle dei primi tre: Durksen, Inthraphuvasak e Leon. Al quarto posto sale Camara.
All’ottavo giro Tsolov si tocca con Herta e va in testa coda. Minì ottavo, in zona
punti. Un giro più tardi vengono inflitti 5” di penalità a Stenshorne per aver tagliato
e guadagnato vantaggio. Dopo dodici giri Minì è sesto. Al 15° giro Boya va a muro ed
entra la Safety Car. I piloti più indietro nel gruppo rientrano a montare gomme
supersoft. Al 19° giro la corsa riparte. Leon secondo, Minì sesto, Camara scivola
indietro in undicesima posizione. A un giro dalla fine, Minì va largo e perde una
posizione. Sul traguardo piomba Durksen davanti a Leon, terzo un eccellente Dunne, poi Inthraphuvasak. Quinto Miyata davanti a Minì (partito ventunesimo), chiudono la zona punti Van Hoepen e Bilinski. Stenshorne deve accontentarso solo del punto per il giro più veloce.