Formula 2, GP Australia: Durksen vince la Sprint, Minì 6°

gp australia

Lucio Rizzica

@Formula2

Il paraguaiano Durksen conquista la Sprint Race di Formula 2 a Melbourne davanti a Leon, terzo un eccellente Dunne, poi Inthraphuvasak. Quinto Miyata davanti a Minì, con l'italiano che era partito ventunesimo. Chiudono la zona punti Van Hoepen e Bilinski. Domenica la Feature Race

Archiviata pole position ottenuta da Dino Beganovic nella prima qualifica dell’anno

della Formula 2, sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, hanno preso posto in

prima fila per la prima Gara Sprint dell’anno -secondo l’ordine invertito dei primi

dieci tempi- il pilota thailandese Inthraphuvasak (ART) e il pilota paraguayano

Durksen (Invicta). Solo in terza fila il brasiliano Camara (Invicta), campione uscente

della Formula 3. E purtroppo costretto a partire dal fondo dello schieramento il

siciliano Gabriele Minì (MP) che, dopo aver segnato il miglior tempo nelle prove

libere, afflitto da problemi tecnici è rimasto piantato in pista, provocando una

bandiera rossa.

La cronaca della gara

Al via è bagarre per la conquista della prima leadership stagionale. Al

comando dopo la prima curva va Inthraphuvasak. Nel corso del primo giro sdue

360°: prima Goethe, che era in seconda posizione, poi Varrone a centro gruppo. Al

secondo passaggio è Durksen il nuovo leader. Al terzo giro Minì è dodicesimo.

Quarto giro, Beganovic deve rientrare ai box. Nella sesta tornata accade di tutto alle

spalle dei primi tre: Durksen, Inthraphuvasak e Leon. Al quarto posto sale Camara.

All’ottavo giro Tsolov si tocca con Herta e va in testa coda. Minì ottavo, in zona

punti. Un giro più tardi vengono inflitti 5” di penalità a Stenshorne per aver tagliato

e guadagnato vantaggio. Dopo dodici giri Minì è sesto. Al 15° giro Boya va a muro ed

entra la Safety Car. I piloti più indietro nel gruppo rientrano a montare gomme

supersoft. Al 19° giro la corsa riparte. Leon secondo, Minì sesto, Camara scivola

indietro in undicesima posizione. A un giro dalla fine, Minì va largo e perde una

posizione. Sul traguardo piomba Durksen davanti a Leon, terzo un eccellente Dunne, poi Inthraphuvasak. Quinto Miyata davanti a Minì (partito ventunesimo), chiudono la zona punti Van Hoepen e Bilinski. Stenshorne deve accontentarso solo del punto per il giro più veloce.

