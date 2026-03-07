Offerte Sky
Sprint Formula 3, a Melbourne vince Del Pino: gara chiusa dopo 8 giri per un incidente

MELBOURNE
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Il pilota spagnolo della Van Amersfoort Racing si aggiudica la Sprint Race dopo l'interruzione della gara per l'incidente tra le Prema di Sharp e Wharton. Sul podio, terzo, anche l'italiano Badoer. Il fine settimana di Melbourne  live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: LA CRONCA DELLE TERZE LIBERE

E' Bruno del Pino il vincitore della prima Sprint Race della Formula 3 2026. Un successo arrivato a seguito dell'interruzione della gara dopo l'incidente tra Sharp e Wharton in curva 5. La regola dell'inversione dei primi dodici tempi in qualifica costringe la brillante coppia del team Campos, formata da Naël e Ugochukwu, dominatrice delle qualifiche, ad accomodarsi nelle piazzole della sesta fila per la prima corsa della nuova stagione della Formula 3, la Gara Sprint di Melbourne. Davanti a tutti scattano -rispettivamente con il dodicesimo e undicesimo tempo- Bruno del Pino ed Enzo Deligny, entrambi del team Van Amersfoort. Alle loro spalle scalpitano Strømsted (Trident) e Badoer (Rodin)  e poco dietro, in quarta fila, altri due italiani: Colnaghi (MP) -che corre con licenza argentina- e Lacorte (Dams). 

Allo spegnimento dei semafori, tra il brusco rallentamento della curva Jones e la curva tre, si delinea già la fisionomia della gara. In testa va Del Pino, perde sette posizioni Giusti e scivola in fondo. Davanti le due Van Amersfoort e terzo Badoer. Al secondo giro Colnaghi si gira e scivola in ultima piazza. All’ottava tornata Sharp e Wharton se le suonano di santa ragione e alla fine volano fuori entrambi per il disappunto del muretto Prema che perde due macchine in un colpo solo per la troppa foga dei suoi piloti, in battaglia per il settimo posto. 

Bandiera rossa e gara sospesa per lunghi minuti in attesa di rimuovere le monoposto incidentate dal tracciato e ripristinare le barriere di assorbimento urti attorno alla pista, per poter garantire la sicurezza alla ripresa della corsa. Una ripresa che però non arriverà. Gara definitivamente sospesa e attribuzione di punteggi ridotti –così come da regolamento. Classificati solo i primi cinque, sul podio salgono quindi Bruno del Pino ed Enzo Deligny, davanti a Brando Badoer, mandando in archivio la doppietta Van Amersfoort nella prima sfida stagionale.

