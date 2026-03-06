Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, dalle libere al GP Australia: come rivedere tutto su Sky Q, Glass, Stream e on demand

LA GUIDA

Non riuscite a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nella notte: sessioni integrali disponibili on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Tutto il fine settimana di Melbourne è live su Sky e in streaming su NOW

'SPEED', LA NEWSLETTERE DI SKY SPORT INSIDER SUI MOTORI

La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non riuscite a vedere in diretta sui nostri canali qualifiche e Gran Premio d’Australia, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio della nuova era della Formula 1 (scopri le novità del regolamento).

Come seguire il weekend del GP Australia live e anche On demand su Sky

Le qualifiche dall'Albert Park sabato alle 6 ora italiana, il via della gara domenica alle 5. Entrambe su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Tre opzioni: vederle live, registrarle sul vostro decoder oppure vederle on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ecco come:

  • ricerca manuale: tasto Home (la casetta) sul telecomando, andate nella sezione Sport e poi selezionate Formula 1. Qui troverete le schermate con le repliche integrali di gare, qualifiche e prove libere;
  • comandi vocali: è il metodo più rapido e sarà sufficiente premere il tasto del microfono pronunciando semplicemente "Formula 1", "Qualifiche Formula 1" o "Gara Formula 1". Il sistema ti mostrerà subito i contenuti disponibili on demand.
  • playlist (per Sky Glass/Stream): se usi questi dispositivi, assicuratevi di aver aggiunto la Formula 1 alla vostra Playlist (premendo il tasto +). In questo modo, le registrazioni in cloud saranno sempre pronte nella sezione "I miei contenuti".

 

Tutti gli approfondimenti su Sky Sport 24 e Sky Sport.it

Ma non finisce qui! Dalle libere alla gara, su Sky Sport 24 (canale 200) e online con il sito Skysport.it, potrete vivere il meglio del fine settimana in pista con news in tempo reale, highlights, approfondimenti e analisi tecniche. Con noi è impossibile perdere anche un solo giro del Mondiale!

Il programma della F1 in Australia su Sky: notte tra venerdì e sabato

  • Ore 1.10: F3 - Sprint Race
  • Ore 2.15: Paddock Live
  • Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 4.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 5.15: Warm Up
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: F1 – Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.45: Paddock Live Show

Nella notte tra sabato e domenica: il GP alle 5

  • Ore 22.45: F3 – Feature Race
  • Ore 1.20: F2 - Feature Race
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 5: F1 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Debriefing
  • Ore 8: Notebook
  • Ore 8.15: Race Anatomy

Le repliche di qualifiche e gara di Melbourne su Sky

  • Sabato - Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
  • Domenica - Ore 9.45: F1 gara (replica)
  • Ore 12: F1 gara (replica)
  • Ore 14: F1 gara (replica)

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

Hamilton: "Abbiamo raccolto tanti dati utili"

ferrari

Lewis Hamilton commenta la prima giornata di libere di questo 2026, con la sua Ferrari che ha...

F2, Minì parte dall'ultima fila. Pole Beganovic

gp australia

A Melbourne si è aperto anche il campionato di Formula 2, con la qualifica che ha visto la pole...

F1 al via: libere LIVE su Sky, FP2 alle 6

GUIDA TV

Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...

L'Uomo della Domenica, Enzo Ferrari

nuovo episodio

La nuova puntata de "L’Uomo della Domenica" racconta Enzo Ferrari, il Signore delle Rosse che ha...

F1 stanotte al via: libere LIVE su Sky alle 2.30

GUIDA TV

Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS