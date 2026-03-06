F1, dalle libere al GP Australia: come rivedere tutto su Sky Q, Glass, Stream e on demandLA GUIDA
Non riuscite a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto quello che è accaduto nella notte: sessioni integrali disponibili on demand con Sky Q, Glass e Stream per non perdersi nulla di questo atteso Mondiale. Qui vi spieghiamo come fare. Tutto il fine settimana di Melbourne è live su Sky e in streaming su NOW
La Formula 1 su Sky parte all'ora che vuoi tu! Se non riuscite a vedere in diretta sui nostri canali qualifiche e Gran Premio d’Australia, nessun problema: potrete farlo on demand quando volete attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Non vi faremo perdere nemmeno un dettaglio della nuova era della Formula 1 (scopri le novità del regolamento).
Come seguire il weekend del GP Australia live e anche On demand su Sky
Le qualifiche dall'Albert Park sabato alle 6 ora italiana, il via della gara domenica alle 5. Entrambe su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201). Tre opzioni: vederle live, registrarle sul vostro decoder oppure vederle on demand attraverso Sky Q, Sky Glass e Sky Stream. Ecco come:
- ricerca manuale: tasto Home (la casetta) sul telecomando, andate nella sezione Sport e poi selezionate Formula 1. Qui troverete le schermate con le repliche integrali di gare, qualifiche e prove libere;
- comandi vocali: è il metodo più rapido e sarà sufficiente premere il tasto del microfono pronunciando semplicemente "Formula 1", "Qualifiche Formula 1" o "Gara Formula 1". Il sistema ti mostrerà subito i contenuti disponibili on demand.
- playlist (per Sky Glass/Stream): se usi questi dispositivi, assicuratevi di aver aggiunto la Formula 1 alla vostra Playlist (premendo il tasto +). In questo modo, le registrazioni in cloud saranno sempre pronte nella sezione "I miei contenuti".
Tutti gli approfondimenti su Sky Sport 24 e Sky Sport.it
Ma non finisce qui! Dalle libere alla gara, su Sky Sport 24 (canale 200) e online con il sito Skysport.it, potrete vivere il meglio del fine settimana in pista con news in tempo reale, highlights, approfondimenti e analisi tecniche. Con noi è impossibile perdere anche un solo giro del Mondiale!
Il programma della F1 in Australia su Sky: notte tra venerdì e sabato
- Ore 1.10: F3 - Sprint Race
- Ore 2.15: Paddock Live
- Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 4.10: F2 – Sprint Race
- Ore 5.15: Warm Up
- Ore 5.30: Paddock Live
- Ore 6: F1 – Qualifiche
- Ore 7.15: Paddock Live
- Ore 7.45: Paddock Live Show
Nella notte tra sabato e domenica: il GP alle 5
- Ore 22.45: F3 – Feature Race
- Ore 1.20: F2 - Feature Race
- Ore 3.30: Paddock Live
- Ore 5: F1 - Gara
- Ore 7: Paddock Live
- Ore 7.30: Debriefing
- Ore 8: Notebook
- Ore 8.15: Race Anatomy
Le repliche di qualifiche e gara di Melbourne su Sky
- Sabato - Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
- Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)
- Domenica - Ore 9.45: F1 gara (replica)
- Ore 12: F1 gara (replica)
- Ore 14: F1 gara (replica)