F1, GP Australia: caos Straight line Mode: la Fia cambia, poi fa dietrofrontMELBOURNE
Su sollecitazione di alcuni piloti, la Federazione aveva deciso di eliminare la quarta zona straight mode a Melbourne, la più lunga, presente tra curva 8 e 9 all’Albert Park. Poi il dietrofront, tutto a pocche ore dal via dell'ultima sessione di libere. Il fine settimana della F1 live su Sky e in streaming su NOW
Nuova stagione, nuove regole e nuovi problemi: stavolta il nodo in Formula 1 riguarda lo straight mode. La Fia aveva deciso di togliere una Straight Line Mode - quella che va dalla 8 alla 9 - perché alcuni piloti si erano lamentati della instabilità della macchina in chiusura. Il tema è che, cambiando quella zona che è la piu lunga dell'Albert Park, cambia radicalmente anche la gestione energetica con un maggiore consumo di energia (più drag), costringendo i piloti a estremizzare ancora di piu i vari stili di guida per recuperare. Presa la decisione, però, è poi arrivato il dietrofront probabilmente per la protesta di qualche team. Non cambia nulla e le zone restano 5.
Che cos'è la Straight Line Mode
È una modalità aerodinamica attiva che riguarda sia l'ala posteriore che l'ala anteriore.
In rettilineo (Straight Mode): le ali si appiattiscono, quindi diminuiscono l'angolo di incidenza, per ridurre drasticamente la resistenza all'aria (drag). Questo consente di raggiungere velocità di punta elevate consumando meno in termini di energia elettrica.
In curva (Corner Mode): qui le ali tornano in posizione di massimo carico per garantire la stabilità necessaria in curva.