F1, GP Australia: caos Straight line Mode: la Fia cambia, poi fa dietrofront

MELBOURNE

Su sollecitazione di alcuni piloti, la Federazione aveva deciso di eliminare la quarta zona straight mode a Melbourne, la più lunga, presente tra curva 8 e 9 all’Albert Park. Poi il dietrofront, tutto a pocche ore dal via dell'ultima sessione di libere. Il fine settimana della F1 live su Sky e in streaming su NOW

F1, GP AUSTRALIA: LA DIRETTA DELLE TERZE LIBERE

Nuova stagione, nuove regole e nuovi problemi: stavolta il nodo in Formula 1 riguarda lo straight mode. La Fia aveva deciso di togliere una Straight Line Mode - quella che va dalla 8 alla 9 - perché alcuni piloti si erano lamentati della instabilità della macchina in chiusura. Il tema è che, cambiando quella zona che è la piu lunga dell'Albert Park, cambia radicalmente anche la gestione energetica con un maggiore consumo di energia (più drag), costringendo i piloti a estremizzare ancora di piu i vari stili di guida per recuperare. Presa la decisione, però, è poi arrivato il dietrofront probabilmente per la protesta di qualche team. Non cambia nulla e le zone restano 5.

Che cos'è la Straight Line Mode

È una modalità aerodinamica attiva che riguarda sia l'ala posteriore che l'ala anteriore.

  • In rettilineo (Straight Mode): le ali si appiattiscono, quindi diminuiscono l'angolo di incidenza, per ridurre drasticamente la resistenza all'aria (drag). Questo consente di raggiungere velocità di punta elevate consumando meno in termini di energia elettrica.

  • In curva (Corner Mode): qui le ali tornano in posizione di massimo carico per garantire la stabilità necessaria in curva.

