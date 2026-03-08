Feature Race terminata con la Safety Car e vinta dallo statunitense Ugo Ugochukwu a Melbourne. Il pilota del team Campos Racing era scattato dalla seconda posizione. Secondo posto per Freddie Slater (Trident), terzo Taito Kato (Art). Alle 5 il GP di F1 live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

Va allo statunitense Ugo Ugochukwu il successo a Melbourne nella prima Feature Race della Formula 3 2026. Terminata sotto Safety Car, la vittoria del pilota della Capos Racing è arrivata dopo essere scattato dalla seconda posizione. Seccondo posto per Freddie Slater (Trident), terzo Taito Kato (Art)

Dopo una Gara Sprint archiviata in appena otto giri, a causa del disastroso contatto fra James Wharton e Louis Sharp, compagni di squadra in Prema ma incapaci di dominare i bollenti spiriti, la Formula 3 si ripresenta in pista a Melbourne, sul circuito dell’Albert Park, per la Feature Race, più ricca di punti e con una griglia di partenza aderente a quanto visto nelle qualifiche del venerdì. Prima fila tutta Campos, con Théophile Naël in pole position e Ugo Ugochukwu poco più indietro. Terza fila per gli italiani Lacorte (Dams) e Colnaghi (MP), quest’ultimo iscritto con licenza argentina. Quinta fila per Badoer (Rodin), ieri sul podio con punteggio dimezzato. Il vincitore della corsa Sprint e momentaneo leader della classifica, Del Pino (VAR), si avvia dalla sesta fila.

Allo spegnersi dei semafori il mucchio selvaggio punta dritto sulla prima curva, la Jones, dove si arriva in frenata a caccia chi della leadership, chi una prima rimonta. Al comando della gara va Naël davanti a Slater. A metà del primo giro va al pit Garfias con una foratura, unico superstite del team Prema (Wharton e Sharp sono assenti, le macchine distrutte ieri non sono state riparate in tempo). Al terzo giro Uguchukwu detta il ritmo e passa in testa alla gara. Alle spalle dei primi perde due posizioni Colnaghi e scivola in nona posizione. Al nono giro Badoer va in testa coda, commettendo un grave errore e scivolando in dodicesima piazza, proprio mentre va contro le barriere la Dams di Bhirombhakdi. Safety Car. E vantaggio dei primi quattro che viene praticamente annullato dal ricompattamento. Si riparte alla dodicesima tornata.

Due giri dopo Badoer mette una ruota fuori e perde altre due posizioni. Al 15° passaggio Lacorte è terzo dopo una furiosa rimonta, proprio mentre a Naël viene inflitta una penalità di 5” per partenza anticipata. Per alcuni incomincia a incidere il degrado delle coperture. Uno di questi è Lacorte, che perde quattro posizioni e poi viene anche stretto e danneggiato da Stromsted. Ma poco dopo viene penalizzato esattamente come Naël, per lo stesso motivo. 21° giro si gira De Palo, e tocca le barriere Shin. Altra Safety Car. E per il contatto su Badoer viene comminata una penalità di 10” al danese Stromsted. In regime di Safety Car le macchine concludono gli ultimi tre giri, con Ugochukwu (Campos) che vince la prima Feature Race dell’anno, diventando anche il primo leader della stagione, davanti Slater (Trident) e Kato (Art).