Formula 1, gli orari delle repliche del GP Australia 2026

GUIDA TV

Non hai visto la gara inaugurale del Mondiale? Nessun problema! Sky resta in pista per permetterti di seguire tutte le gare attraverso la programmazione delle repliche su Sky Sport F1 (canale 207). Qui tutti gli orari della gara che potete trovare subito anche on demand

GRIGLIA DI PARTENZA

Il Mondiale di F1 in Australia per la prima gara della stagione 2026. Se non siete riusciti a seguire la diretta o volete rivivere l'evento, la programmazione di Sky Sport vi permette di sapere tutto sulla prova corsa sul tracciato di Melbourne.

Come rivedere il GP Australia su Sky e anche on demand

I primi passaggi delle repliche alle 9.45 e alle 12 dell'8 marzo su Sky Sport F1 (canale 207) ma l'ampia programmazione delle repliche può essere consultata anche attraverso la guida online sul sito Skysport.it. La gara è disponibile poco dopo la bandiera a scacchi anche on demand.

Tutto sul GP di Melbourne con Skysport.it: highlights, news, interviste

  • Per chi non è riuscito ad essere davanti alla tv per la diretta della gara, nessun problema: è possibile seguire il GP Australia dalla prima all'ultima curva anche da uno smartphone o da un tablet: con SkyGo e la possibilità di guardare l'evoluzione del Gran Premio direttamente sul proprio dispositivo in tempo reale.
  • Con Skysport.it, attraverso la cronaca live giro dopo giro. News, indiscrezioni e foto per farvi sentire in pista assieme ai protagonisti del Mondiale. 
  • Dalla fine della gara, imoltre, i video dei momenti più importanti: sorpassi, incidenti e pit-stop con una serie di contenuti in alta definizione per vivere e rivivere le emozioni della F1 come mai prima d'ora.

