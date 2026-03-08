Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

GP Australia, le possibili strategie in gara delle gomme Pirelli

Formula 1

Il primo GP della stagione in Australia è pieno di incognite anche dal punto di vista degli pneumatici. Si va verso una gara a una sosta, ma sarà una gara tutta da vivere. Ecco le possibili strategie Pirelli. GP live su Sky e in streaming su NOW

GP AUSTRALIA LIVE

 

La tappa di Melbourne apre ufficialmente un campionato di Formula 1 mai così pieno di incognite. Le monoposto, completamente rivoluzionate nelle power unit e nell’aerodinamica, hanno già assaggiato la pista in nove giornate di test tra Barcellona e Sakhir ma sveleranno probabilmente il loro effettivo potenziale solo nel fine settimana di gara australiano. Così come le vetture, anche gli pneumatici hanno subito dei cambiamenti. Le gomme hanno infatti un’impronta a terra e un diametro totale ridotti, pur mantenendo un cerchione di 18’’. Le mescole da asciutto sono cinque, da C1 a C5, e rimangono due le opzioni da bagnato, Intermedie e Full Wet.

 

Le gomme scelte da Pirelli

Per la pista dell’Albert Park, Pirelli ha selezionato il tris più morbido della sua gamma (C3, C4 e C5), come già aveva fatto nei due anni precedenti. Il tracciato cittadino è lungo 5,278 km e si sviluppa attorno ad un lago, combinando dei rettilinei veloci a curve tecniche a bassa e media velocità. La sua conformazione non sollecita in maniera elevata i pneumatici che degradano generalmente per l’usura più che per fattori termici. L’asfalto, composto anche da strade normalmente utilizzate per il traffico cittadino, è molto liscio. Lo scorso anno, nei giorni non interessati dalla pioggia, era comparso del graining seppur a livelli molto contenuti.

Le possibili strategie del GP Australia

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F3, la Feature Race è di Ugochukwu

gp australia

Feature Race terminata con la Safety Car e vinta dallo statunitense Ugo Ugochukwu  a...

Hamilton, dubbi sulla Mercedes: "Voglio capire..."

Formula 1

Il dominio di Mercedes nelle qualifiche del GP d'Australia ha spaventato tutti gli avversari, a...

GP Australia, la gara LIVE alle 5

GUIDA TV

Si è alzato il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete seguire tutto in diretta su...

F2: Durksen vince la Sprint, Minì 6° in rimonta

gp australia

Il paraguaiano Durksen conquista la Sprint Race di Formula 2 a Melbourne davanti a Leon, terzo un...

Il primo weekend di F1 è anche on demand: LA GUIDA

LA GUIDA

Non riuscite a puntare la sveglia per la Formula 1? Su Sky è possibile vedere (o rivedere) tutto...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS