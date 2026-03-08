Offerte Sky
F3, Tsolov vince la Feature Race dei Melbourne. Poi Camara e Van Hoepen

GP Australia
Lucio Rizzica

Lucio Rizzica

Nikola Tsolov vince la Feature Race della Formula 2 a Melbourne. Il pilota del team Campos precede sul podio Camara (Invicta) e Van Hoepen (Trident). Alle 5 il GP di F1 live su Sky e in streaming su NOW

La prima Featura Race della Formula 3 2026 è di Nikola Tsolov. Il pilota bulgaro del team Campos ha preceduto sul podio Camara (Invicta) e Van Hoepen (Trident).

Dopo una bella Sprint Race vinta in modo convincente da Joshua Dürksen, su una monoposto del team Invicta, e caratterizzata da una splendida rimonta di Gabriele Minì (MP), sfortunato ieri in qualifica, ma capace di risalire la classifica a suon di sorpassi, chiudendo al sesto posto una gara iniziata dall’ultima fila, la Formula 2 torna sul tracciato australiano dell’Albert Park per la prima Feature Race della stagione. In prima fila Beganovic (Dams) e Stenshorne (Rodin), con il campione uscente della F3 Camara (Invicta) in terza fila e il suo compagno di squadra (vincitore ieri) Durksen in quinta. 

E Minì ancora partente dall’undicesima e ultima fila dello schieramento. Prima del giro di ricognizione unsafe release di Montoya, che esce dalla sua piazzola box e centra in pieno Bilinski, costringendolo a cambiare il musetto della sua monoposto. Al via c’è grande battaglia per la conquista della leadership della gara. Dopo la prima curva passa in testa Stenshorne, dopo un via bruciante di Dunne che approfitta di una pessima partenza di Beganovic, quinto alle spalle di Tsolov e Camara. Dietro si sfiorano Inthraphuvasak e Goethe. Minì dal fondo è già diciassettesimo. Al terzo giro Dunne attacca Stenshorne, ma chiude troppo e tutte e due le Rodin finiscono fuori gara. Altro errore di Dunne che dall’anno scorso non è cambiato affatto. Safety Car. 

Nuovo leader della corsa è Tsolov, davanti a Camara e Beganovic. Si riparte al sesto giro. All’ottava tornata primi rientri in pit lane, anche Minì cambia gomme. Entro l’undicesimo giro tutti cambiano mescole meno Varrone e Shields. Montoya viene penalizzato di 5” per eccesso di velocità in pit lane. Anche Durksen viene penalizzato di 5” per partenza anticipata. Intanto Beganovic scavalca Camara e guadagna la seconda posizione. Al sedicesimo giro il primo colpo di scena: si ferma Beganovic per un problema al motore. Virtual Safety Car. E dopo due giri Safety Car, che esce nel momento sbagliato, Varrone rimane davanti anche dopo il pit stop. Ma gli viene contestata una eccessiva velocità in pit lane: 5” di penalità. Tsolov leader. Al ventisettesimo giro Camara è secondo. Terzo è Van Hoepen. Quarto Goethe. A tre giri dal termine Tsolov ha un vantaggio sul primo degli inseguitori di 3”2. Sotto la bandiera a scacchi è proprio Tsolov a passare per primo. Dietro di lui nulla cambia e Minì chiude splendidamente ottavo. In classifica generale dominano i rookies ed è proprio il bulgaro il primo vero leader del campionato (25 punti), davanti a Camara (18) e Van Hoepen (18). Minì a 7 punti ma tanta determinazione. 

