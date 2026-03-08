F3, Tsolov vince la Feature Race dei Melbourne. Poi Camara e Van Hoepen

Nikola Tsolov vince la Feature Race della Formula 2 a Melbourne. Il pilota del team Campos precede sul podio Camara (Invicta) e Van Hoepen (Trident). Alle 5 il GP di F1 live su Sky e in streaming su NOW GUIDA TV

La prima Featura Race della Formula 3 2026 è di Nikola Tsolov. Il pilota bulgaro del team Campos ha preceduto sul podio Camara (Invicta) e Van Hoepen (Trident).

Dopo una bella Sprint Race vinta in modo convincente da Joshua Dürksen, su una monoposto del team Invicta, e caratterizzata da una splendida rimonta di Gabriele Minì (MP), sfortunato ieri in qualifica, ma capace di risalire la classifica a suon di sorpassi, chiudendo al sesto posto una gara iniziata dall’ultima fila, la Formula 2 torna sul tracciato australiano dell’Albert Park per la prima Feature Race della stagione. In prima fila Beganovic (Dams) e Stenshorne (Rodin), con il campione uscente della F3 Camara (Invicta) in terza fila e il suo compagno di squadra (vincitore ieri) Durksen in quinta.

E Minì ancora partente dall’undicesima e ultima fila dello schieramento. Prima del giro di ricognizione unsafe release di Montoya, che esce dalla sua piazzola box e centra in pieno Bilinski, costringendolo a cambiare il musetto della sua monoposto. Al via c’è grande battaglia per la conquista della leadership della gara. Dopo la prima curva passa in testa Stenshorne, dopo un via bruciante di Dunne che approfitta di una pessima partenza di Beganovic, quinto alle spalle di Tsolov e Camara. Dietro si sfiorano Inthraphuvasak e Goethe. Minì dal fondo è già diciassettesimo. Al terzo giro Dunne attacca Stenshorne, ma chiude troppo e tutte e due le Rodin finiscono fuori gara. Altro errore di Dunne che dall’anno scorso non è cambiato affatto. Safety Car.