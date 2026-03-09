George Russell era l'uomo più atteso e non ha tradito: con il mix di velocità ed esperienza su una Mercedes praticamente imbattibile, ha vinto a Melbourne. Un successo sudato, prima contro una Ferrari veloce in partenza e con un passo solido, poi contro un Kimi Antonelli in rimonta. L'italiano è pronto per lottare con il compagno per il titolo. Il Mondiale torna dal 13 al 15 marzo in Cina: tutto live su Sky e in streaming su NOW

La stagione è partita nel nome di George Russell, ma l’Italia non è stata solo a guardare il principino britannico conquistare la sua sesta vittoria in carriera. Era il più atteso Russell: esperienza e velocità completati dalla monoposto più forte che abbia mai guidato hanno creato un mix micidiale e in Australia praticamente imbattibile. Ma se l’è dovuta sudare.

La Ferrari, annichilita il giorno prima in qualifica con ben otto decimi di distacco dalla pole, si è ritrovata un missile in partenza e solida sul passo, tanto da riuscire a lottare con le W17 per il primo terzo di gara. Non c’è rammarico nemmeno per la strategia perché anche provando a copiare quella Mercedes all’inizio, c’è la consapevolezza che il risultato non sarebbe cambiato. Per Vasseur infatti le due frecce d’argento hanno un margine sulla SF-26 di mezzo secondo in questo avvio di stagione, ma il terzo posto di Leclerc e il quarto di Hamilton lasciano un mezzo sorriso. In attesa di importanti novità legate al telaio ora da massimizzare c’è il lavoro su queste nuove power unit, già partendo dalla Cina dove lo scenario sarà ancora una volta diverso.

Anche Kimi Antonelli avrebbe potuto provare a dar fastidio al suo compagno ma un problema alla batteria in partenza lo ha inizialmente relegato al settimo posto. Con questa W17 la sua rimonta non è stata difficile ma nemmeno scontata. Antonelli ha dimostrato pazienza, maturità e grande sintonia con la sua macchina. I 18 punti conquistati con il secondo posto valgono oro. E Russell è avvisato, fuori e dentro la squadra anche Kimi è pronto a lottare.