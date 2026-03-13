Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

F1, Briatore sulle quote Alpine: "Siamo in trattativa con Mercedes"

Formula 1
©Getty

Nella conferenza stampa dei team principal del GP di Cina, Flavio Briatore fa chiarezza sul futuro societario dell'Alpine e sulle voci relative a nuovi investitori: "C'è una trattativa in corso con la Mercedes per le quote di Otro Capital". E su un suo possibile coinvolgimento finanziario diretto smentisce categoricamente: "Io non compro, mi limito a guardare". La gara Sprint sabato alle 4 live su Sky e in streaming su NOW

GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE SPRINT IN CINA

Il weekend del GP di Cina si accende anche sul fronte del mercato finanziario della Formula 1. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni sui possibili nuovi investitori pronti a entrare in Alpine, con nomi di spicco tirati in ballo, tra cui Christian Horner e Toto Wolff. A mettere ordine tra le voci ci ha pensato Flavio Briatore. Durante la conferenza stampa dei team principal a Shanghai, l'executive advisor e team principal della scuderia francese ha confermato l'interesse della Mercedes.

La trattativa con Mercedes

"Ogni giorno è una storia diversa. Non conosco gli ultimissimi dettagli, ma posso confermare di essere a conoscenza di una trattativa con la Mercedes. E attenzione: parlo proprio dell'azienda Mercedes, non di Toto Wolff. Staremo a vedere. Al momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando delle quote di Otro Capital: l'Alpine in sé non c'entra nulla. Si tratta della partecipazione azionaria di questo fondo di investimento americano [entrato nel 2023]. Loro vogliono cedere il proprio 24% e ci sono un paio di candidati pronti a chiudere l'accordo".

Briatore: "Io non compro"

E a chi gli chiede se sia tentato di acquistare una quota ed entrare in prima persona, Briatore chiude la porta: "No. Sto solo a guardare. Mi limito a osservare quello che succede e come si evolve la situazione. Se qualcuno dovesse acquistare quelle quote del fondo, noi ne saremmo semplicemente molto felici".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

GP Cina, alle 8.30 qualifiche Sprint LIVE su Sky

GP CINA SU SKY

La Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su una pista molto diversa da...

Verstappen: "Ho parlato con Formula 1 e con Fia"

GP Cina

Max Verstappen ha parlato, alla vigilia del GP Cina, del gap che c'è tra Red Bull e i top team al...

F1, controlli Fia a Mercedes di Russell: tutto ok

Mercedes

La Fia ha annunciato che, dopo il GP d'Australia di settimana scorsa, la Mercedes di George...

GP Cina, tutto il programma LIVE su Sky

GP CINA SU SKY

Da Melbourne a Shanghai: la Formula 1 pronta a vivere il secondo Gran Premio della stagione su...

Antonelli-Bobbi, il secondo atto della 'sfida'

LA FOTO

Un allenamento distensivo prima di dedicarsi totalmente al weekend del GP Cina. Dopo aver...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS