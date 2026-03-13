Nella conferenza stampa dei team principal del GP di Cina, Flavio Briatore fa chiarezza sul futuro societario dell'Alpine e sulle voci relative a nuovi investitori: "C'è una trattativa in corso con la Mercedes per le quote di Otro Capital". E su un suo possibile coinvolgimento finanziario diretto smentisce categoricamente: "Io non compro, mi limito a guardare". La gara Sprint sabato alle 4 live su Sky e in streaming su NOW GLI HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE SPRINT IN CINA

Il weekend del GP di Cina si accende anche sul fronte del mercato finanziario della Formula 1. Nelle ultime settimane si sono moltiplicate le indiscrezioni sui possibili nuovi investitori pronti a entrare in Alpine, con nomi di spicco tirati in ballo, tra cui Christian Horner e Toto Wolff. A mettere ordine tra le voci ci ha pensato Flavio Briatore. Durante la conferenza stampa dei team principal a Shanghai, l'executive advisor e team principal della scuderia francese ha confermato l'interesse della Mercedes.

La trattativa con Mercedes "Ogni giorno è una storia diversa. Non conosco gli ultimissimi dettagli, ma posso confermare di essere a conoscenza di una trattativa con la Mercedes. E attenzione: parlo proprio dell'azienda Mercedes, non di Toto Wolff. Staremo a vedere. Al momento abbiamo tre o quattro potenziali acquirenti, ma non dimentichiamoci che stiamo parlando delle quote di Otro Capital: l'Alpine in sé non c'entra nulla. Si tratta della partecipazione azionaria di questo fondo di investimento americano [entrato nel 2023]. Loro vogliono cedere il proprio 24% e ci sono un paio di candidati pronti a chiudere l'accordo".