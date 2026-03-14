Kimi: "Vorrei riportare l'Italia alla vittoria"

Kimi Antonelli racconta a Mara Sangiorgio le sue emozioni dopo la conquista della sua prima pole in carriera. "Sono contento, non ho fatto errori e ho resettato dopo le difficoltà nella Sprint. Ora testa alla gara, c'è da chiudere bene il lavoro. Vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio". Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Kimi, ha stabilito un record di precocità con la pole di Shanghai. Riesci a godertela di più, è diversa da quella che avevi conquistato a Miami per la Sprint? "Sì, è diverso. Sono molto contento, è stata una sessione pulita. Non ho fatto errori e sono riuscito a migliorare ogni ogni volta che andavo in pista, ho fatto un po' fatica con il bilanciamento e avevo un sacco di di sottosterzo sin dal Q2, tanto che sembrava ci fosse qualcosa che non andava nella macchina. Anche in Q3 è non è stato facile, però sono riuscito a mettere insieme il giro e domani partirò primo, quindi sono molto contento".

Hai fatto una cosa storica anche per quanto riguarda l'Italia, oltre che per te stesso. C'è tempo di godersela o non si può? "Sì, dentro me la godrò un pochino, ma non troppo perché comunque il focus è già verso domani. E' bello fare la pole, ma bisogna bisogna concludere bene. Sono consapevole dell'opportunità che c'è domani e sarebbe veramente bello riuscire a riportare l'Italia sul gradino più alto del podio, farò del mio meglio". Approfondimento Sali in macchina con Kimi: il giro della pole in Cina

Parli dell'opportunità che ti aspetta domani: credo tu abbia davanti almeno due esami, uno si chiama partenza e uno si chiama George Russell... "Il passo è buono, anche nella Sprint ho rimontato bene, però ovviamente la partenza è stato stato un punto debole. Ho visto cosa è andato storto nella Sprint, quindi, domani cercherò di non complicar troppo le cose e cercherò di di fare la procedura per bene, scaldare bene la gomma e poi cercherò di fare una partenza pulita. Poi si vedrà..." Approfondimento Wolff: "Kimi? Dicevano fosse troppo giovane per noi..."

La cosa importante che hai fatto sia a Melbourne che qui è stato riuscire a resettare tutti i grandi o piccoli errori che hai fatto? "Sì, sicuramente. La Sprint è stata una gara molto difficile, piena di di casini, errori, quindi, questa pole è il modo migliore per finire la giornata. Mi piace rendermi la vita difficile, però sono contento di come sono riuscito a gestire la sessione run dopo run. Adesso testa a domani."