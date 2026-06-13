F1, per Alonso una Barcellona da incubo: ultimo nella qualifica del GP CatalunyaI PRECEDENTI
Un sabato da dimenticare per Fernando Alonso, eliminato nel Q1 e che in Catalunya scatterà dall'ultimo posto in griglia. E' la quinta volta che succede nella sua carriera, nel 2015 l'ultimo precedente. Il GP domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW
Venerdì il pubblico di Barcellona lo osannava convincendolo a non lasciare la F1, oggi Fernando Alonso deve leccarsi le ferite dopo un sabato terribile in Catalunya. Eliminato nel Q1, è la quinta volta che succede nella carriera del pilota spagnolo. Nel 2015 l'ultimo precedente, qui tutte le volte in cui è successo (e con chi correva).
Alonso ultimo in griglia di partenza a Barcellona 2026: i precedenti
- Canada 2001 (Minardi): rompe il motore nelle libere, la sessione viene interrotta due volte mentre sta facendo il giro veloce, quindi fa un solo giro cronometrato.
- Italia 2003 (Renault): testacoda su unico giro lanciato.
- Monaco 2010 (Ferrari): a muro.
- Brasile 2015 (McLaren): problema meccanico.