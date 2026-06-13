Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

F1, per Alonso una Barcellona da incubo: ultimo nella qualifica del GP Catalunya

I PRECEDENTI
FOTO da @AstonMartinF1 - X

Un sabato da dimenticare per Fernando Alonso, eliminato nel Q1 e che in Catalunya scatterà dall'ultimo posto in griglia. E' la quinta volta che succede nella sua carriera, nel 2015 l'ultimo precedente. Il GP domenica alle 15 su Sky e in streaming su NOW

HIGHLIGHTS - GRIGLIA DI PARTENZA A BARCELLONA

Venerdì il pubblico di Barcellona lo osannava convincendolo a non lasciare la F1, oggi Fernando Alonso deve leccarsi le ferite dopo un sabato terribile in Catalunya. Eliminato nel Q1, è la quinta volta che succede nella carriera del pilota spagnolo. Nel 2015 l'ultimo precedente, qui tutte le volte in cui è successo (e con chi correva).

Alonso ultimo in griglia di partenza a Barcellona 2026: i precedenti

  • Canada 2001 (Minardi): rompe il motore nelle libere, la sessione viene interrotta due volte mentre sta facendo il giro veloce, quindi fa un solo giro cronometrato.
  • Italia 2003 (Renault): testacoda su unico giro lanciato.
  • Monaco 2010 (Ferrari): a muro.
  • Brasile 2015 (McLaren): problema meccanico.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Formula 1: Altre Notizie

F2, Maini vince la Sprint Race. Minì super è 2°

barcellona

Gabriele Minì autore di una gara capolavoro chiude 2° la Sprint Race e allunga in campionato...

Antonelli, bacio alla sua W17 anche a Barcellona

TENERO KIMI

Il pilota italianmo e leader del Mondiale di Formula 1 sa che le tradizioni contano. E così,...

Buona la Prema: Wharton vince la Sprint in Spagna

Formula 3

La Sprint Race di Formula 3 a Barcellona si chiude con il trionfo di James Wharton (Prema, che...

GP Catalunya, il meteo per la gara a Barcellona

PREVISIONI

Il Mondiale di Formula 1 è arrivato al suo settimo round. Si corre a Barcellona e qui, con le...

GP Barcellona, oggi qualifiche LIVE alle 16

GUIDA TV

Il Mondiale di Formula 1 arriva a Barcellona per il settimo appuntamento della stagione 2026:...
VAI ALLA SEZIONE

FORMULA 1: ALTRE NEWS