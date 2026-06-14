Formula 3, Nael vince la Feature Race a Barcellona. Ugochukwu resta leader, bene Badoer

Dopo tre pole, Nael finalmente vince la sua prima gara importante in carriera davanti a Yamakoshi (VAR) e Ugochukwu (Campos), che esce da un week-end complicato e pieno di errori ancora da leader del campionato. Molto bene l'italiano Badoer, che consolida il quarto posto in classifica. Alle 15 il GP di F1 su Sky e in streaming su NOW LE CLASSIFICHE DELLA FORMULA 3

Theophile Nael del team Campos vince la Feature Race che chiude il fine settimana della Formula 3 a Barcellona. Con il francese salgono sul podio catalano il giapponese Yamakoshi del team Van Amersfoort e lo statunitense nonché compagno di squadra e leader del campionato Ugochukwu.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto X, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Nael (Campos) si presenta alla gara con l'obiettivo di difendere la sua terza pole position consecutiva, insidiato da vicino dal compagno di scuderia e leader del campionato Ugochukwu e l’italiano Badoer (Rodin) a scattare dalla seconda fila. L’altro leader ex aequo del campionato, Slater (Trident) è posizionato in quinta fila. Tanti punti in palio prima della settimana di sosta che precede la trasferta in Austria e molta voglia di fare bene. Allo spegnimento dei semafori si accende subito la battaglia sul lungo rettilineo che introduce alla prima sequenza di curve, dalla quale esce in testa alla corsa Nael.

Al secondo giro rientrano al pit Ho per una foratura, Shin e David per un contatto. Virtual Safety Car. Settimo giro: gara finita per Lacorte, stretto dal compagno di squadra in Dams Bhirombhakdi. Virtual Safety Car. Arriva la notizia di 5” di penalità per Slater per un taglio, proprio poco prima che il britannico superi Badoer. Rientra in pit lane McLaughlin. Dodicesimo giro: altra Virtual Safety Car. Nakamura viene intanto penalizzato di 5”, Shin di 10”. Al sedicesimo giro Ugochukwu perde la traiettoria e consegna la terza piazza a Del Pino. A cinque giri dal termine Nael è leader davanti a Yamakoshi e Ugochukwu. Badoer sorpassa Slater ed è quinto, a caccia di Del Pino e lo sorpassa al ventiquattresimo passaggio. Anche Deligny passa Del Pino.