Un sabato solido per la Ferrari a Shanghai. Dopo il doppio podio nella Sprint, Lewis Hamilton e Charles Leclerc monopolizzano la seconda fila nelle qualifiche, riducendo il gap dalle Mercedes. Il passo gara sorride a Maranello: domenica si punta ad attaccare. Il GP è live domenica alle 8 su Sky e in streaming su NOW F1, GP CINA: HIGHLIGHTS QUALIFICHE

Un sabato di sostanza, che getta le basi per una domenica all'attacco. Il Gran Premio di Cina ha visto una Ferrari in crescita, uscita dalla Sprint e dalle qualifiche di Shanghai con la fiducia di aver ridotto il distacco dalle Mercedes e la consapevolezza che la SF-26 dà il proprio meglio in gara. La seconda fila conquistata da Lewis Hamilton (3°) e Charles Leclerc (4°) non è un ottimo punto di partenza per poter lottare in gara.

I segnali della Sprint: passo gara e gestione La gara sui 100km è stata il vero banco di prova per la domenica. Hamilton ha assaporato il primo posto, battagliando con Russell per 6 giri, prima di scontrarsi con il graining all'anteriore sinistra, un fattore che sarà cruciale gestire sui long run. Leclerc, dal canto suo, ha mostrato un ritmo eccellente nella seconda parte dello stint, partendo 6° e chiudendo 2° a 6 decimi da Russell. La battaglia in pista tra i due ferraristi, nonostante abbia rubato tempo prezioso, dimostra quanto i due piloti siano carichi e pronti a spingersi a vicenda, con un Leclerc ambizioso e un Hamilton rinato rispetto alla passata stagione.

Qualifiche: dimezzato il gap da Mercedes Se il giro secco resta il terreno dove la Mercedes riesce a mostrare tutta la sua superiorità, i numeri sorridono alla Rossa. Il distacco dalla pole è passato dagli 8 decimi di Melbourne ai 3 di oggi.